„Dresden bietet keine vergleichbaren Locations“ Die Sachsenarena hat mit ihren Besucherzahlen von sich reden gemacht. Die SZ hat beim Betreiber nachgefragt.

Reiner Striegler ist Prokurist der städtischen Tochtergesellschaft FVG, die auch die Sachsenarena betreibt.

In einem Ranking lässt die Arena mit zuletzt 180 000 Besuchern Häuser in Dresden, Magdeburg, Bonn hinter sich. Die SZ sprach mit Reiner Striegler von der FVG.

Herr Striegler, wann waren Sie das letzte Mal als Gast in der Arena?

Erst vor wenigen Tagen bei Roland Kaiser. Der hat eine sehr schöne Show abgeliefert, das hat man auch an der Stimmung im Publikum gemerkt. Roland Kaiser hat auch ein paar alte Titel gespielt, die mich an meine Jugendzeit erinnert haben. Wir konnten hier ja Westradio empfangen. Mir hat das Konzert richtig gut gefallen!

Sind Sie als FVG-Prokurist auch mit dem Ergebnis der Arena im jüngsten deutschlandweiten Ranking zufrieden?

Für den Standort Riesa ist das auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Auch wenn man natürlich immer noch ein bisschen besser sein möchte. Gern würden wir noch mehr bekannte Namen nach Riesa holen, aber nicht jeder Wunsch erfüllt sich. Ein Ziel hätte ich aber: Schön wäre es, mit den Besucherzahlen in der Arena noch vor Chemnitz zu landen.

Auch vor Leipzig?

Das wird nicht klappen. Leipzig ist neben Berlin einer der beiden großen Standorte im Osten für internationale Stars. Dort ist auch die Infrastruktur – bis hin zum Flughafen – eine ganz andere Liga.

Immerhin: Riesa ist mit der Sachsenarena im Ranking noch vor Dresden gelandet. Das dürfte viele überraschen ...

Das liegt unter anderem daran, dass Dresden keine vergleichbaren Locations wie unsere Arena bieten kann: Entweder sind deren Platzzahlen zu begrenzt – oder die Akustik stimmt nicht. Dadurch ist mittlerweile Riesa mehr in den Fokus der Veranstalter gerückt. Das freut uns sehr. Vor allem, weil wir uns nach 2012 erst wieder ein neues Vertrauen aufbauen mussten.

Warum?

Damals hatte es viele negative Schlagzeilen gegeben, die Zukunft der Arena schien nicht gesichert. Bei den großen Veranstaltern läuft aber die Planung schon anderthalb bis zwei Jahre im Voraus. Das ist ein sensibles Geschäft: Jeder Veranstalter geht ein finanzielles Risiko ein, er muss Künstler, Technik, Miete bezahlen. In Riesa hat sich unser Team heute einen guten Namen bei Veranstaltern und Künstleragenturen gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir Veranstaltungen gut umsetzen können: von den Ticket-Verkaufszahlen bis zum Aufbau nach Wunsch in der Halle.

Sollte das nicht selbstverständlich sein?

Das Arena-Team erfüllt fast jeden Wunsch: Da wird kurzfristig die Strom- oder Lichtinstallation umgebaut, da wird die Bühnengröße angepasst oder Platz für Einbauten geschaffen. Manches Anliegen kommt da erst sehr kurz vor der Show. Wir erhalten im Nachgang viele positive Rückmeldungen als Dank für die hohe Flexibilität des Arena-Teams. Auch ein Standortfaktor, der für Riesa spricht.

Aus welchen Regionen zieht die Arena eigentlich Besucher in die Stadt?

Natürlich kommen viele aus Riesa und dem unmittelbaren Umfeld, das bis etwa 30 Kilometer im Umkreis reicht. Südbrandenburg ist mittlerweile eine sehr dankbare Region für uns, da die Veranstaltungsorte Potsdam und Cottbus ein Stück weit entfernt liegen. Zunehmend wichtiger wird der Dresdner Raum für Riesa; dort wollen wir künftig verstärkt werben.

Wer zu einem Konzert geht, möchte vielleicht vorher noch etwas essen und nachher noch irgendwo einen Cocktail trinken, eventuell sogar übernachten. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Arena in dieser Hinsicht auf Riesa ein?

Das hängt einerseits vom Publikum der Veranstaltung ab – manche Besucher geben gern noch etwas Geld aus, andere sind sparsamer. Andererseits ist entscheidend, ob es sich um eine Ganztags- oder eine Abendveranstaltung in der Arena handelt. Bei Abendveranstaltungen haben auch die Restaurants und Hotels in der Umgebung etwas davon. Aber auch bei Ganztagsveranstaltungen – wie dem Traktor-Pulling am Wochenende – erkundigen sich die Gäste in der Tourist-Information nach Riesaer Sehenswürdigkeiten. Empfohlen wird dann etwa ein Besuch in der Teigwaren-Fabrik.

Welche Riesaer Höhepunkte werden sich in den nächsten Arena-Rankings bemerkbar machen?

Das Konzert von Udo Lindenberg ist sicher ein absoluter Höhepunkt 2017. Dazu kommen die Dart-WM-Spieler wieder nach Riesa, auch Otto Waalkes und Ina Müller. Und für 2018 erwarten wir nicht nur die Kelly Family und Paul Panzer, sondern auch Santiano, was mich besonders freut.

Was wäre Ihr Wunsch-Künstler, wenn Geld keine Rolle spielen würde?

Ich würde Rammstein gern noch einmal in Riesa sehen! Aber für deren aktuelle Showbühne reicht unsere Hallendeckenhöhe gar nicht mehr aus. Dabei ist unsere Arena 14 Meter hoch.

Das Gespräch führte Christoph Scharf.

