Dresden bewirbt sich für Fußball-EM Die Bewerbung für das Fußball-Großereignis im Jahr 2024 soll an diesem Donnerstag unterschrieben werden.

Emotionen sind etwas, womit das Dresdner Stadion punkten kann. Durch seine Enge und die steilen Ränge gilt es bei Dynamo-Spielen als lautestes in ganz Deutschland. © Robert Michael

Wenn etwas für nicht möglich Gehaltenes doch eintritt, ist schnell von einer Sensation die Rede. Was sich im Dresdner Rathaus anbahnt, ist aus sportpolitischer Sicht genau das. Die Stadt wird sich wohl mit dem DDV-Stadion als Spielort für die Fußball-Europameisterschaft in gut sieben Jahren bewerben. Bis zum Freitag, 12 Uhr, müssen die Unterlagen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt/Main sein. Zunächst ist damit nur eine Interessenbekundung erklärt, ganz unverbindlich. Auf dem vierseitigen Formular muss auch der Betreiber, die Stadion Dresden Projektgesellschaft, unterschreiben. Dahinter steht das Unternehmen Bam Sports aus Düsseldorf, das die Dresdner Spielstätte bis 2009 auf dem Boden des historischen Rudolf-Harbig-Stadions errichtet hatte.

Nach Diskussionen in den vergangenen Tagen sollen sich die Beteiligten entschlossen haben, die EM-Bewerbung abzugeben, heißt es aus Rathauskreisen. Offiziell will die Stadt das noch nicht bestätigen. Bam-Geschäftsführer Axel Eichholtz ist für eine Stellungnahme derzeit nicht zu erreichen. An diesem Mittwoch soll aber OB Dirk Hilbert (FDP) sein Okay gegeben haben, sodass die erforderlichen Papiere wahrscheinlich am heutigen Donnerstag unterzeichnet werden. Damit wären sie noch pünktlich am Freitag beim DFB, und Dresden würde sich erstmals für eine wirkliche Sport-Großveranstaltung bewerben. Bisher fanden 2010 Spiele der U20-Fußball-Weltmeisterschaft der Mädchen statt und ein Jahr später Partien der Fußball-WM für Frauen. Dadurch konnten die Stadt und der Stadionbetreiber erste Erfahrungen sammeln, die jetzt genutzt werden könnten.

Der zeitliche Ablauf bis zur EM-Vergabe zurück 1 von 6 weiter Bis zum 17. Februar 2017, 12 Uhr, muss die unverbindliche Interessensbekundung beim DFB eingereicht sein, als EM-Spielort am Bewerbungsverfahren teilzunehmen. Rechtliche oder finanzielle Verpflichtungen sind damit nicht verbunden. Bis zum 3. März 2017, 18 Uhr, muss der DFB eine Interessensbekundung bei der Uefa abgeben. Dabei sind unverbindlich potenzielle Spielorte zu benennen. Am 11. April 2017 werden alle Interessenten vom DFB zu einem Workshop eingeladen, bei dem die Anforderungen der Uefa vorgestellt werden. Bis zum 12. Juni 2017 müssen die Städte/Stadien ihre Bewerbungsunterlagen beim DFB einreichen. Erst damit werden die Anforderungen der Uefa und des DFB verbindlich anerkannt. Am 15. September 2017 will der DFB entscheiden, mit welchen Stadien er sich bei der Uefa für die Austragung der Europameisterschaft bewirbt, schrieb das Fachmagazin Kicker am Montag. Offiziell muss der DFB die Spielorte erst am 27. April 2018, 12 Uhr, benennen. Im September 2018 wird die EM vergeben. ‹i›(Quelle: Deutscher Fußball-Bund)‹/i›

Nicht nur damit soll ein entscheidender Nachteil gegenüber der Konkurrenz wettgemacht werden: Das DDV-Stadion verfügt momentan nicht über die eigentlich vom europäischen Fußballverband, der Uefa, vorgeschriebenen 30 000 Sitzplätze. Ob und in welcher Form das Dresdner Stadion bis 2024 erweitert ist, steht in den Sternen. Nach unbestätigten Angaben ist die Bewerbung allerdings unabhängig von den Vergrößerungsplänen erfolgt.

Das Zeichen, das die Stadt mit ihrem Interesse als möglichen Spielort aussendet, ist überaus positiv. Und das, obwohl Deutschland noch nicht einmal den Zuschlag für die EM hat. Seit Mittwoch gibt es mit der Türkei einen ernsthaften Konkurrenten. Im September 2018 vergibt die Uefa die Fußball-Europameisterschaft.

Deutschland will mit zehn Spielorten ins Rennen gehen. Bis zum späten Mittwochnachmittag hatten Berlin mit dem Olympiastadion, Leipzig, Stuttgart, Nürnberg, Bremen und Kaiserslautern Interesse bekundet. Weitere Städte werden auf den letzten Drücker mit Sicherheit folgen. Die Chance, dass Dresden am Ende unter den zehn Stadien ist, die ausgewählt werden, dürfte gering sein. Klappt es am Ende doch, wäre die noch größere Sensation perfekt.

