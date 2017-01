Dresden bekommt Billig-Hotel

Der Betreiber des geplanten Hotels an der Ecke Anton-/Robert-Blum-Straße steht fest: Das Unternehmen Primestar Hospitality will dort 2018 ein sogenanntes Super-8-Hotel der amerikanischen Wyndham-Gruppe eröffnen. Dabei handelt es sich um eine Art Budget-Hotel, einen günstigen Ableger von Gästehaus-Ketten. In München stehen bereits zwei solcher Super-8-Hotels. Sie sind die ersten Häuser in Deutschland. Weltweit gehört die Kette mit über 2 300 Unterkünften allerdings zu den Großen. Das neue Haus in der Neustadt soll 176 Zimmer haben. Über den Bauvorentscheid wurde bereits entschieden, ein Bauantrag eingereicht.

Im September vergangenen Jahres wurde das brachliegende Areal von der Frankfurter Firma Benchmark Real Estate Development gekauft. Das Unternehmen hatte erst kurz davor zwei Hotels in Leipzig fertiggestellt und ebenfalls an Betreiber übergeben. Auch in Dresden war es schon mehrfach aktiv. (SZ/sag)

