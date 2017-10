Dresden bei Touristen wieder beliebter

Touristen entscheiden sich wieder häufiger für einen Trip an die Elbe. Im August sind in den Dresdner Hotels 473 537 Übernachtungen gezählt worden. Das sind 4,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilt die städtische Marketinggesellschaft mit. Besucher aus Deutschland sorgten für das Wachstum in dem Ferienmonat.

Nach zwei schwächeren Jahren im Tourismus könnte dieses wieder besser für die Branche ausfallen. Aus dem Ausland sind es vor allem Gäste aus Russland, die Dresden mehr in ihre Urlaubspläne einbeziehen. Einen weiteren Schub dürften die Weihnachtsmärkte leisten. International wirbt die Stadt damit.

Um die Dresden-Kampagnen wird sich demnächst ein neuer Werbefachmann kümmern. Bettina Bunge hat die Marketinggesellschaft am Dienstag offiziell verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Stadtsprecher Kai Schulz die Geschäfte führen. Er beginnt an diesem Mittwoch die neue Aufgabe. Er freue sich darauf, so Schulz. Zu den Herausforderungen der nächsten Monate würde die Feinplanung des Germany Travel Mart gehören – eine Konferenz im Mai 2018, an der mehr als 1 000 Reisefachleute teilnehmen. (SZ/sr)

