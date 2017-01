Dresden baut für die Kleinen An mehreren Dresdner Schulen und Kitas wird investiert. Dadurch entsteht teilweise mehr Platz, der dringend nötig ist.

Kinder beim Spielen auf dem Hof einer Kita. © dpa

Die Schülerzahlen im Dresdner Norden steigen kontinuierlich. Nun reagiert die Stadt: Im Sommer startet die Sanierung der 84. Grundschule in Hellerau. In der Schule auf dem Heinrich-Tessenow-Weg wird nicht nur das bestehende Gebäude generalüberholt, sie bekommt auch einen Neubau mit Verbindung zum bestehenden Gebäude. Das bisherige Feuerwehrgebäude und das Hausmeisterhaus werden nach dem Umbau als zusätzliche Schulräume genutzt. Lärm- und Brandschutz sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Es werden rund 8,9 Millionen Euro investiert.

Fördermittel helfen beim Umbau

Auch in der Kita „Zu den Glücksraben“ auf der Grumbacher Straße in Cotta wird demnächst gewerkelt: Für rund 1,7 Millionen Euro wird das Gebäude saniert. Das Sockelgeschoss und Teile der Außenanlagen werden so umgebaut, dass neue Räume entstehen. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. 1,3 Millionen Euro der Gesamtkosten stammen aus dem Fördermittelprogramm Brücken in die Zukunft. Insgesamt werden dabei in Dresden 38,4 Millionen Euro für die Sanierung von Kitas und 150 Millionen Euro für Schulen ausgegeben.

Eine Verbesserung wird es in diesem Jahr auch für die Kinder der 10. Grundschule auf der Struvestraße geben. Zwar ist dort keine Sanierung geplant. Denn das Gebäude in der Seevorstadt wurde bereits zwischen 2012 und 2014 grundlegend modernisiert. Nun erhalten die knapp 200 Schüler eine neue Turnhalle. In der Bildungseinrichtung steht Sport ganz oben auf dem Programm. Es wird eng mit Vereinen zusammengearbeitet, viele der Grundschüler betreiben bereits Leistungssport. Der Bau der neuen Turnhalle kostet rund drei Millionen Euro. Ein Drittel davon wird vom Freistaat beigesteuert. (SZ/jv, sag)

