Dresden auf dem Trockenen Im vergangenen Jahr regnete es so wenig wie lange nicht mehr. Und das kam so.

Ausgedörrter Boden und ein niedriger Elbepegel waren im vergangenen Jahr keine Seltenheit. Extrem war es im Mai. Da fiel nur ein Drittel des sonst üblichen Regens. © Sven Ellger

Dresden. Beim Wetter geht es in den vergangenen Monaten turbulent zu. Ein Orkan nach dem anderen jagte durchs Elbtal. Nach Herwart im Oktober kam Friederike im Januar. Ein anderes Extrem gibt es hingegen beim Niederschlag. Das vergangene Jahr war so trocken wie seit 2006 nicht mehr. Das ergab eine Analyse der Stadtentwässerung Dresden, die jetzt vorliegt. Torsten Seiler hat beim Entsorger das Wetter genau im Blick. Als Teamleiter ist er für die Planungsstrategie des Dresdner Kanalnetzes zuständig. Um die festzulegen, wird der Regen an 19 Stationen genau erfasst. So liegen ihm die Regendaten von mehr als 50 Jahren vor.

Die Regenmesser: Im Hochland fiel noch der meiste Regen



„Im vergangenen Jahr war es nicht nur so, dass es wenig regnete. Es gab auch keine Starkregen“, resümiert Seiler. Am meisten regnete es am 22. Juni und am 10. August. An diesen Tagen fielen jeweils 20 Liter je Quadratmeter, was im langjährigen Vergleich aber nicht viel ist. Allerdings weichen die Werte der einzelnen Messstationen deutlich voneinander ab. Im Schönfelder Hochland regnete es am meisten, gefolgt von Obergorbitz. Der wenigste Niederschlag wurde im Zentrum an der Station Reitbahnstraße gemessen.

Links zum Thema Wir haben es alle in der Hand

So waren keine Schäden wegen überfluteter Gullys entstanden. Die Stadtentwässerung bekam jedoch 80 Schadensmeldungen, weil die Rückstauklappe fehlt. Staut sich Ab- und Regenwasser in Kanälen, werden Keller überflutet – im Extremfall bis an die Decke. „Das sind 80 Schäden zuviel, die nicht sein müssen“, sagt Seiler. Es hätte gereicht, wenn die Eigentümer eine Rückstauklappe einbauen, die in solchen Fällen das Rohr verschließt. Eine einfache Klappe gibt es für 200 Euro.

Der Wetterdienst: Dresdner Elbtal gehörte zu den trockensten Gebieten



„Dresden war aber nicht die einzige trockene Gegend in Deutschland“, sagt Hannelore Pries vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Beispielsweise im Gebiet um Magdeburg oder südlich von Mainz wurde 2017 noch weniger Regen gemessen. Der Raum Dresden lag aber als einer der wenigen in Ostdeutschland unter dem langjährigen Durchschnitt von 1961 bis 1990. Das ist die Basis des DWD, auf die sich alle Aussagen zum Klimawandel beziehen. „Andererseits hat der Nordosten Deutschlands etwas mehr abbekommen.“







Grafik größer anzeigen

Der Wasserversorger: Verbrauch stieg an trockenen Maitagen extrem an

Besonders wenig regnete es in Dresden im Mai. Da fiel nur ein Drittel des langjährigen Mittels. Auch im Juni oder September wurde wenig Niederschlag gemessen (siehe Grafik). Das hat Konsequenzen beim Wasserverbrauch, erklärt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann. „2017 war der Tagesverbrauch im Mai mit durchschnittlich 122 000 Kubikmetern besonders hoch“, sagt sie. Am extremsten war er am 29. Mai mit 149 000 Kubikmetern. Bei großer Trockenheit würden die Dresdner schließlich viel Wasser zum Gießen in Gärten brauchen, nennt sie einen Grund. „Unsere drei Wasserwerke sind da aber noch längst nicht an der Schmerzgrenze.“

Die Stadtgärtner: Wassertransporter müssen oft ausrücken

„Wir haben gemerkt, dass es wenig geregnet hat“, sagt Jörg Lange. Als Abteilungsleiter ist er bei der Stadt für den Unterhalt der Grünflächen zuständig. Regnet es nicht, bekommen die Landschaftsgärtner des städtischen Regiebetriebes zusätzliche Arbeit. So müssten in trockenen Zeiten Blumenkübel oder Beete mit Narzissen oder Tulpen sowie mit Jasmin-, Hortensien- oder Schneeballsträuchern bis zu dreimal wöchentlich gegossen werden. Als Beispiele führt er die Anlagen an der Bürgerwiese oder am Denkmal der Trümmerfrau vorm Rathaus an. Dann rollen Kleintransporter mit Wasserbehältern an oder Beregnungsanlagen werden zugeschaltet.

Die Feuerwehr: Kameraden verzeichnen nur wenige Wasserschäden

Außergewöhnlich war das vergangene Jahr auch für die Dresdner Feuerwehr. Insgesamt mussten die Kameraden bis Ende Oktober nur zu vier Wasserschäden ausrücken. Das waren nur lapidare Sachen. In einem Fall war eine Baugrube übergelaufen, in einem weiteren eine Dachrinne. „Im letzten Quartal hatten wir überhaupt keine Starkregen- oder Hochwassereinsätze“, resümiert Sprecher Rainer Jonas.

Die Perspektive: Mehr kräftige Starkregenfälle im Sommer

„Bis zum Jahr 2100 wird der mittlere Jahresniederschlag in Summe zunehmen“, sagt DWD-Meteorologin Heidrun Böttcher. Die einzelnen Klimaszenarien sagen für Deutschland einen Zuwachs zwischen 10 und 30 Prozent vorher. In Sachsen und damit auch in Dresden wird er etwas geringer ausfallen. „Die Winter werden nasser, die Sommer etwas trockener“, nennt sie einen weiteren Trend bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Im Sommer soll es monatlich öfter Starkregen geben, wo es wie aus Kübeln gießt. „Dafür regnet es an den anderen Tage weniger, sodass in Summe im Sommer nur etwas weniger Niederschlag fällt“, erklärt die Meteorologin.

zur Startseite