Artikelempfehlung

Dresden als Tourist erleben

Bereits zum vierten Mal können Einheimische für nur 29 Euro eine Nacht in einem der vielen Sternehotels Dresdens verbringen, inklusive Frühstück und Begrüßungsgetränk. Erstmals können sich nun alle Sachsen dafür bewerben. Die Auswahl wird jedes Jahr größer: Dieses Mal bieten 26 Hotels insgesamt 3300 Übernachtungen. An einem von vier Wochenenden im Januar und Februar können alle Sachsen ihre Landeshauptstadt so einmal als noble Touristen erleben. Mit der Aktion soll eine Verbindung zwischen Bewohnern und Hotels geschaffen werden, so Organisator Berno Herklotz. „Wir wollen, dass man das als seins betrachtet.“ Einheimische seien die beste Werbung für Urlaub in Dresden.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/dresden-alstourist-erleben-3556424.html