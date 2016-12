Dresden als Tourist erleben Die Buchung für „Urlaub in deiner Stadt“ beginnt am Dienstag. Auch Görlitzer können in ein Fünf-Sterne-Hotel. Doch sie müssen schnell sein.

Tausende Besucher verfolgten am 23. Dezember 2015 in Dresden die traditionelle Christvesper auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche. Im Januar und Februar wird hier dann wieder mehr Platz zum Flanieren und Entdecken sein. © picture alliance / dpa

Dresden. Bereits zum vierten Mal können Einheimische des Freistaates Sachsen für 29 Euro eine Nacht in einem der Sternehotels Dresdens verbringen, inklusive Frühstück und Begrüßungsgetränk. Die Auswahl wird jedes Jahr größer: Dieses Mal bieten 26 Hotels insgesamt 3 300 Übernachtungen.

An einem von vier Wochenenden im Januar und Februar können alle Sachsen ihre Landeshauptstadt so als noble Touristen erleben. Mit der Aktion soll eine Verbindung zwischen Bewohnern und Hotels geschaffen werden, so Organisator Berno Herklotz. „Wir wollen, dass man das als seins betrachtet.“ Einheimische seien die beste Werbung für einen Urlaub in Dresden.

Besonders begehrt sind die Fünf-Sterne-Hotels, vor allem das Bülow-Palais. Wer dort ein Zimmer buchen möchte, muss schnell sein.

Dienstag, genau 14 Uhr, startet der Verkauf. „Bei Buchungen über das Internet ist es wichtig, dann die Seite zu aktualisieren“, erinnert Herklotz. Neben den Sternehotels seien die Häuser auf dem Weißen Hirsch der Geheimtipp. „Da kann man die Geschichte der Stadt noch richtig erleben.“ Erstmals ist dort auch die „Schöne Aussicht“ dabei. (SZ/rom)

Verkaufsstart: 6. Dezember, 14 Uhr. Buchungen: Telefon 0351/501 504 oder im Internet unter www.dresden-erleben.de

