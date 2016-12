Dreiviertel Million sieht Herrnhuter Gottesdienst Nach der Fernsehübertragung im ZDF am vergangenen Sonntag meldeten sich über 550 Leute am Zuschauertelefon. Teils auch mit kuriosen Anliegen.

Die Oberlausitz im Fernsehen: Die Herrnhuter läuteten am Sonntagmorgen den 2. Advent ein. Der Gottesdienst wurde live im ZDF übertragen.

Rundum gelungen – das ist die Einschätzung von Pfarrer Peter Vogt zum ZDF-Fernsehgottesdienst vom vergangenen Sonntag. Deutschlandweit hätten durchschnittlich 750000 Zuschauer das Ereignis aus Herrnhut miterlebt, hat die ZDF-Medienanalyse ermittelt. Dabei habe die Spitzeneinschaltquote sogar noch etwas höher bei 830000 gelegen. Der Marktanteil des ZDF lag in der Zeit der Übertragung bei 7,7 Prozent. Die Gründe für den Erfolg sieht Pfarrer Vogt neben dem allgemein guten Ruf der Herrnhuter Brüdergemeine auch im ermutigenden und stimmigen Inhalt der Gesamtatmosphäre im Kirchsaal. Auch die Musik von Bläser- und Kirchenchor sowie dem Görlitzer Kirchenorchester hätten eine gute Stimmung verbreitet.

Das Echo auf den Fernsehgottesdienst spiegelte sich vor allem aber in den nachfolgenden Gesprächen über das Zuschauertelefon wieder. Zehn Freiwillige aus der Brüdergemeine hatten personell gestaffelt bis in den Abend hinein etwa 550 Anrufe aus vielen Teilen Deutschlands, aber auch aus europäischen Ländern wie Italien, Niederlande und Österreich beantwortet. Aus den USA, wo es ebenfalls eine große Brüdergemeine gibt, seien viele Facebook-Anfragen gekommen. Gefreut hat man sich in Herrnhut besonders über eine Mail aus dem französischen Strasbourg, von wo einst der Kaufmann Abraham Dürninger kam, der das Herrnhuter Wirtschaftsleben entscheidend prägte und dessen Namen bis heute für einen der wichtigsten Arbeitgeber in Herrnhut steht.

Grundsätzlich wurde der Fernsehgottesdienst in den Telefonaten sehr gelobt, so das Fazit einer Auswertung im Herrnhuter Gäste- und Tagungsheim Komensky. „Zeugnis ohne Pomp“ sei ein sehr schönes Attribut dafür gewesen, weiß ein Freiwilliger vom Zuschauertelefon zu berichten. Aber auch Kritik und einige durchaus kuriose Anrufe gab es, erzählt Peter Vogt. Kölner Zuschauer bedankten sich zum Beispiel für die schöne Messe, wie ein Gottesdienst bei den Katholiken bezeichnet wird.

Manchen war die Predigt auch zu politisch, weil Pfarrerin Jill Vogt in ihrer Ansprache Bezüge zum amerikanischen Wahlkampf hergestellt hatte. Einige Zuschauer hätten gern mehr adventliche Lieder gehabt und es riefen auch seelisch kranke Menschen an, die beispielsweise Träume gedeutet haben wollten. Wenige Anrufe seien aus der Oberlausitz selbst gekommen. In Herrnhut war zuvor befürchtet worden, dass das Thema Flüchtlinge und Kirchenasyl am Zuschauertelefon eine Rolle spielen würde. Immerhin waren die Kinder der syrischen Flüchtlingsfamilie im Fernsehbild zu sehen.

Begonnen haben die Arbeiten zur Fernsehaufzeichnung vor rund anderthalb Jahren als in Herrnhut das Telefon klingelte und Pfarrer Stephan Fritz, der Senderbeauftragte für ZDF-Gottesdienste, das Anliegen eines Fernsehgottesdienstes vortrug. Deutlich wurde am Sonntag nun vor allem, dass ein Gottesdienst im Fernsehen kein abgefilmter Gottesdienst ist, sondern alles anspruchsvoll konzipiert werden muss. „Man muss vom Zuschauer her denken“, sagt Pfarrer Vogt. Das ZDF war mit rund 30 Mitarbeitern und jeder Menge Technik in die Hutbergstatt gekommen.

