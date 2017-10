Dreiviertel Million fürs Sportzentrum Das Landratsamt verrät, was auf dem Scheck des Sportministers stehen wird und wofür das Geld ausgegeben werden soll.

Vom Freistaat gibt es 782 000 Euro für den Biathlon-Bereich. © dpa

Nun ist das Geheimnis gelüftet, wie viel Geld Sachsens Sportminister Markus Ulbig (CDU) am kommenden Mittwoch nach Altenberg für das neue Sportzentrum bringt. Auch ist jetzt klar, wofür die Mittel konkret verwendet werden sollen, nachdem die CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Dombois den hohen Besucher mit dem dicken Scheck bereits angekündigt hatte.

Wie am Freitag das Landratsamt informierte, wird Ulbig an Landrat Michael Geisler (CDU) insgesamt 782 000 Euro übergeben. Damit legt der Freistaat noch eine Schippe Kohle drauf. Sachsen hat bereits rund 4,5 Millionen Euro für den über zwölf Millionen Euro teuren Bau des Leistungszentrums für den Nachwuchs- und Spitzensport zugesagt. Der Landkreis ist Bauherr für das Sportzentrum, das bis 2019 am Gymnasium entstehen soll. Gebaut werden Trainingsgebäude, Anschubstrecke sowie eine Schieß- und Laufhalle, von der Bobsportler, Rennrodler, Skeletonpiloten, Mountainbiker und Biathleten profitieren.

Die weiteren Zuschüsse fließen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Mit den beiden Zuwendungsbescheiden, die der Sportminister mitbringt, soll laut Landratsamt der Bau des Bereiches Biathlon am Mehrzweckgebäude und an der Lauf- und Schießhalle sowie an den Außenanlagen inklusive Schulhof und Verkehrsflächen gefördert werden.

