Dreiviertel der Flutschäden beseitigt 94 Bauvorhaben, die nach dem Hochwasser von 2013 fällig wurden, hat die Stadt Pirna erledigt. Die Fertigstellungsfrist für alle Projekte wurde nun verlängert.

In Pirnas Fußgängerzone wird großflächig das Pflaster erneuert. © Marko Förster

Die Stadt Pirna hat bislang etwa drei Viertel der Schäden, die vom Hochwasser 2013 herrühren, beseitigt. Insgesamt 123 Projekte hatte die Stadt nach der Flut für den Wiederaufbauplan angemeldet. 94 Bauvorhaben sind inzwischen beendet. 29 Projekte laufen derzeit, sieben haben noch nicht begonnen. Das vom Land bereitgestellte Budget zur Beseitigung der Flutschäden in Pirna liegt bei rund 36 Millionen Euro. Die Fördermittel-Geber haben den Zeitraum, in dem sämtliche Vorhaben erledigt sein müssen, von ursprünglich Ende 2018 nun bis zum 30. Juni 2019 verlängert. So sollen die zeitaufwendigen und komplizierten Projekte zeitlich entzerrt werden. (SZ/mö)

zur Startseite