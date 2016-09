Dreister Motorradklau Ein Churschützer will sein Zweirad verkaufen. Der Käufer wirkt sehr vertrauenswürdig. Doch von der Probefahrt kommt er nicht zurück.

Roter Flitzer. Das ist die Ducati, die am Sonntagabend im Lommatzscher Ortsteil Churschütz gestohlen wurde. Der angebliche Käufer kehrte von einer Probefahrt nicht zurück. © privat

Die Ducati ist weg. Auch zwei Tage nach dem Verlust steht dem 41-jährigen Besitzer die Wut ins Gesicht geschrieben. Wut auf den Täter, aber auch auf sich selbst. Er war zu gutgläubig, zu vertrauensselig. Am Ende war sein Motorrad, das er für 7 500 Euro verkaufen wollte, weg.

Es ist vergangenen Sonntag, so gegen 20 Uhr, es regnet leicht, die Dunkelheit ist hereingebrochen. Eine knappe Stunde vorher hatte ein Mann angerufen. Er wolle sich mal das Motorrad des Churschützers ansehen, das dieser im Internet angeboten hat. Doch dem Verkäufer ist das gar nicht recht. Sonntags, am Abend, da gibt es bessere Termine für eine Besichtigung, sagt er. Doch der angebliche Käufer gibt nicht klein bei. Er sei die ganze Woche auf Montage, gerade erst umgezogen, weil er eine neue Freundin habe, es ginge bei ihm nur am Sonntagabend, sagt er. Na gut, klingt plausibel, der Churschützer willigt ein.

Seit vier Jahren besitzt er ein Motorrad der Marke Ducati Hypermotard S, das er gebraucht gekauft hatte. Viel gefahren ist der 41-Jährige damit aber nicht, ebenso wie der Vorbesitzer. Gerade mal 6 900 Kilometer hat die 84 PS starke Maschine auf den Rädern. „Die meiste Zeit stand das Motorrad in der Garage. Ich hatte einfach keine Zeit, damit zu fahren, war vielleicht einmal im Jahr tanken“, sagt der Churschützer. Deshalb wollte er das Krad jetzt auch verkaufen. Seit zwei Monaten stand das Angebot im Netz, 800 Besucher hatte die Seite, zwei Interessenten meldeten sich bisher per Mail, 15 weitere hatten das Motorrad vorgemerkt. Doch besichtigt hatte es bisher noch keiner. Bis sich jener Mann meldete, der am Sonntagabend da war. „Schon am Telefon wollte er eine Probefahrt vereinbaren. Ich war vorsichtig, sagte, dass ich Sicherheiten haben möchte“, sagt der Churschützer. Sie vereinbarten, dass der Mann seinen Autoschlüssel dalässt.

Er war ganz entspannt

Am Abend dann rief der angebliche Käufer an. Er sei jetzt in Churschütz, finde die Adresse nicht, ob er ihm nicht entgegenkommen könnte. Man traf sich, der Käufer kam gelaufen, ein Auto war weit und breit nicht zu sehen. „Der war nett, ganz entspannt, hat locker drauflos geplaudert, erzählte, dass er in einem Motorradklub sei“, sagt der 41-Jährige. Er fasst Vertrauen, findet den jungen Mann sympathisch. Er sei schlank und sportlich gewesen, nicht tätowiert, habe auch keine Piercings oder Ähnliches gehabt, auch nicht unter Drogen gestanden. Er zeigte sich sehr interessiert, schaute sich das Motorrad an, wollte auch mal aufsteigen. „Das gelang ihm aber nicht, irgendetwas störte an der Hose“, erinnert sich der Verkäufer. Er hat viel nachgedacht, was das gewesen sein könnte. War es etwa eine Waffe?

Der junge Mann, der etwa 20 Jahre alt gewesen sei und sächsischen Dialekt sprach, habe weiter auf einer Probefahrt bestanden. Der Churschützer willigt ein, wenn auch nicht gern. Ein kurzes Stück nur soll er fahren, nach links Richtung Feldweg. Der Mann steigt auf, fährt ganz langsam und vorsichtig, biegt dann nach rechts ab auf die Hauptstraße, gibt Gas – und kommt nicht wieder. Fahrer und Motorrad sind weg. Die Frau des Verkäufers hat das Geschehen beobachtet. Sie sieht, wie plötzlich das Licht des Motorrads ausgeht, der Motor verstummt. „Der hat das Krad in einen Transporter geladen und ist abgehauen“, vermutet der geprellte Käufer. Der ist völlig überrascht. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er weit fährt, schließlich hatte er weder Motorradkleidung an noch einen Helm auf“, sagt er. Ausweis oder Führerschein hat er sich von dem Mann nicht zeigen lassen. „Sowas passiert mir nie wieder“, sagt er.

Fingerabdrücke hinterlassen

Die Nacht verbringt er erst auf dem Riesaer Polizeirevier, später kommt die Polizei nach Churschütz, sichert Spuren. Der Täter hat Fingerabdrücke hinterlassen. Im „Tausch“ hat er einen Auto- und einen Motorradschlüssel hinterlassen. Nur die Fahrzeuge dazu gibt es nicht.

Der Churschützer hat das Motorrad im Internet stehenlassen, den Preis auf 500 Euro runtergesetzt. „Damit viele die Seite anklicken“, sagt er. 500 Euro will er demjenigen zahlen, der ihm seine Ducati zurückbringt. „Der Täter hat das nicht zum ersten Mal gemacht und wohl auch nicht für sich gestohlen. Der ist nur ein Mittelsmann, der im Auftrag klaut“, vermutet er.

Doch Diebstahl im juristischen Sinne war es nicht, denn der Verkäufer hat ihm ja die Schlüssel selbst gegeben. Die Tat gilt als Unterschlagung. Und in einem solchen Fall zahlt die Versicherung nicht. Das hat sie schon mitgeteilt.

Allzu große Hoffnungen hat der Churschützer nicht, dass er seine Maschine wiederbekommt. „Dieses Modell ist sehr selten, es gibt davon vielleicht eine Handvoll in ganz Sachsen. Es hier zu verkaufen, zumal ohne Papiere, ist sehr schwierig. Die Ducati fährt wohl schon im Ausland herum oder ist in Einzelteile zerlegt“, vermutet er. Dennoch versucht er alles in seinen Kräften stehende, damit der Täter gefasst wird. Neben der Prämie von 500 Euro hat er auch bei Facebook entsprechende Suchmeldungen abgesetzt. Dabei spricht er den Täter auch direkt an. Per Handy kann er ihn unter der Nummer, unter der dieser ihn noch am Sonntagabend anrief, nicht erreichen. Die Nummer ist nicht vergeben.

Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der Ducati bitte unter Telefonnummer 035241 82698.

