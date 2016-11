Dreister Ladendiebstahl Der Täter „bediente“ sich einfach aus der Schaufensterauslage.

Eine Kettensäge wie diese war die Beute bei diesem Ladendiebstahl. © Symbolfoto: SZ-Archiv/Marco Klinger

Ziemlich dreist ging am Donnerstagnachmittag ein Ladendieb in Meißen vor. Der Unbekannte war in ein Geschäft an der Poststraße gestürmt und hatte unvermittelt aus der Schaufensterauslage eine Kettensäge an sich gerissen. Anschließend rannte er mit seiner Beute wieder aus dem Laden.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Hänger gerät ins Rutschen Radeburg. Ein Traktor mit zwei Anhängern befuhr die Hauptstraße in Großdittmannsdorf. In einer Rechtskurve sah der Traktorfahrer einen entgegenkommenden Feldhäcksler und bremste ab. Dabei kamen die beiden Hänger ins Rutschen. In der Folge riss die Anhängerkupplung heraus und der hintere Hänger prallte gegen den Feldhäcksler. Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden von 100000 Euro, allein 80000 Euro beträgt der Schaden am Häcksler. Die Hauptstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. E-Bike gestohlen Riesa. Am Donnerstagnachmittag stahlen Unbekannte ein weinrotes E-Bike Sinus B 30 von der Straße Am Kutzschenstein. Das Rad war im Fahrradständer vor dem Ärztehaus abgestellt und mit einem Felgenschloss gesichert. Der Wert des Damenrades beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Der Ladeninhaber sowie eine Verkäuferin liefen dem Mann noch hinterher, konnten ihn aber nicht mehr einholen.

Die Kettensäge hat einen Wert von 800 Euro. (SZ)

zur Startseite