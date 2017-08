Dreister Dieb greift nach Handtasche Aus einem Fahrradkorb stiehlt sich ein junger Mann die Tasche einer 61-Jährigen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Auf die Handtasche hatte es ein junger Unbekannter abgesehen. Er stahl sie aus dem Fahrradkorb einer älteren Dame.

Donnerstagnachmittag war eine 61-Jährige mit ihren Rad auf der Schulstraße unterwegs und stieg an der Kreuzung Glaubitzer Straße ab. Dort kam ihr ein Jugendlicher mit dem Fahrrad entgegen. Im Vorbeifahren griff er sich aus dem Fahrradkorb die Handtasche der Frau und fuhr in Richtung Schulstraße davon. In der weißen Tasche befanden sich Ausweise, Schlüssel, ein Handy und etwas Bargeld.

Der dreiste Dieb ist etwa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 165 bis 170 cm groß. Er trug schwarze Kleidung, hat dunkle kurze Haare und war mit einem älteren Herrenfahrrad unterwegs. (szo)

Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Dieb machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Riesa oder unter der Telefonnummer 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

