Dreiste Abzocke am Telefon Eine Radeburgerin sollte 100 Euro an eine vermeintliche Computerfirma zahlen.

Bei unerwünschten Anrufen hilft nur eins: Auflegen! © Symbolfoto: André Wirsig

Am Donnerstag erhielt eine 55-jährige Radeburgerin einen unerwarteten Anruf. Am anderen Ende der Leitung stellte sich eine Frau als Mitarbeiterin einer Computerfirma vor. In der Folge erklärte sie der verdutzten Radeburgerin in englischer Sprache, dass ihr Computer nicht sicher sei und sie illegal eine Softwarelizenz nutzen würde. Sie drängte die Frau sofort per Online-Banking 100 Euro auf ein Konto in China zu überweisen.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Hoher Sachschaden Weinböhla. Am Donnerstagvormittag waren ein Opel Astra und ein Toyota auf dem Auerweg unterwegs. Die 60 und 48 Jahre alten Fahrerinnen der beiden Autos wollten nach rechts auf die S 80 in Richtung Auer abzubiegen. An der Einmündung musste der Opel verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin des nachfolgenden Toyota erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. 37-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestellt Riesa. Eine Polizeistreife wollte am Donnerstagabend auf der Schulgasse einen Audi 80 kontrollieren, in dem zwei Männer saßen. Als die Beamten hinter dem Fahrzeug anhielten, fuhr der Audi jedoch plötzlich mit hoher Geschwindigkeit los. Er flüchtete über die Straßen Alter Pausitzer Weg, Am Hang, Dr.-Külz-Straße, August-Bebel-Straße, Robert-Koch-Straße, Klötzer-Straße bis zur Bahnhofstraße, wo die beiden Insassen ausstiegen und ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Während der Verfolgungsfahrt beging der unbekannte Audifahrer mehrere Verkehrsdelikte. So fuhr er beispielsweise an der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Breitscheidstraße bei „Rot“ über die Kreuzung. Der Grund für die Fahrweise wurde den Beamten bereits während der Verfolgung klar. Eine Fahndungsabfrage ergab einen Treffer. Der Audi war am 26. November in Riesa gestohlen worden. Die Beamten konnten schließlich einen der flüchtenden Insassen, einen 37-jährigen Niederauer, vorläufig festnehmen. Welche Rolle er bei dem Diebstahl des Audi spielte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Schneeschutzzaun gestohlen Lampertswalde. Zwischen Blochwitz und Ortrand entwendeten Unbekannte ca. 40 Meter eines Schneeschutzzaunes sowie sieben Spannseile aus Edelstahl, welche entlang der S99 aufgestellt waren. Es entstand ein Diebstahlschaden von etwa 500 Euro.

Die 55-Jährige kam der Aufforderung zunächst nach. Kurz darauf kamen ihr jedoch Zweifel und sie veranlasste über ihre Bank eine Rückbuchung. Eine erneute Kontaktaufnahme durch diese angebliche Firma blockte die Frau ab. (SZ)

