Dreist aufgeschlossen Autodiebe sind jetzt besonders perfide ans Werk gegangen.

Einen Autoschlüssel wie auf diesem Symbolfoto hatten unbekannte Täter aus einer Jacke an der Gardeobe einer Arztpraxis in Riesa genommen, ehe sie mit dem vor der Praxis geparkten dazugeörenden Auto verschwanden. © Symbolfoto: dpa

Auf dreiste Art und Weise stahlen Unbekannte am Donnerstagvormittag einen Audi A 3 von der Straße Am Kutzschenstein. Die Diebe hatten sich in eine Arztpraxis begeben und aus einer an der Garderobe hängenden Jacke einen Autoschlüssel gestohlen. Mit dem Autoschlüssel stahlen sie im Anschluss das vor der Praxis stehende graue Fahrzeug.

Den Zeitwert des neun Jahre Autos beziffert die Polizei auf rund 12 000 Euro. (SZ)

Einbruch in Einfamilienhaus

Coswig. Im Verlauf des Donnerstagvormittag brachen Unbekannte die Tür zu einem Einfamilienhaus an der Dresdner Straße auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen nach einer ersten Einschätzung einen Laptop sowie eine Kamera. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. (SZ)

