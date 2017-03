Dreiseithof bekommt Jugendbüro Jugendliche aus Gröditz sollen sich damit künftig in der Stadtmitte mit dem zuständigen Sozialarbeiter treffen können.

Richtig malen: Sozialarbeiter Raimo Siegert zeigt Marcus, wie man ein sauberes Graffiti sprüht. © Archiv/Anne Hübschmann

Im Erdgeschoss des Hauses 2 im Gröditzer Dreiseithof soll ein sogenanntes Kontaktbüro für junge Menschen entstehen. Jugendliche aus der Stadt sollen sich damit künftig in der Stadtmitte in lockerer Atmosphäre mit dem zuständigen Sozialarbeiter Marco Wegner treffen können. Bisher hat Wegner ein Büro in der Gemeindeverwaltung der Röderaue. Dorthin kommen allerdings kaum Jugendliche – laut Wegner auch, weil sie das Umfeld scheuen. Angebote, wie es sie im Jugend- und Freizeitzentrum auf der Heinrich-von-Kleist-Straße gibt, seien aber im Dreiseithof nicht vorgesehen. Am Haus 2 des neuen Gröditzer Vereins- und Kulturzentrums wird in den nächsten Monaten noch gebaut. (SZ)

