Dreimal Vollsperrung Bis Ende November wird an drei Straßen gebaut. Vor allem an der Lichtenseer Straße hat das große Auswirkungen auf den Verkehr.

In Zeithain gibt es gleich drei neue Baustellen. Und vor allem die Arbeiten an der Lichtenseer Straße bedeuten aufgrund der Nähe zum Neubaugebiet Nikopoler Straße und zum Gewerbegebiet Einschränkungen für zahlreiche Autofahrer. Zumindest kann dort aber in der Vorzugsvariante und unter Vollsperrung gebaut werden, was eine kürzere Bauzeit verspricht. Bis zuletzt hatte die Gemeinde auf die Genehmigung gewartet, das Areal des ehemaligen Praktiker-Baumarktes für die Umleitung nutzen zu dürfen.

Die ist jetzt da – von der B 169 aus führt die Umleitung über eine extra asphaltierte Strecke um das Gebäude herum und in der Nähe des Fußgängerüberweges wieder zurück auf die Straße. Die Anwohner der Nikopoler Straße können nur die Ausfahrt auf die Lichtenseer Straße vor der Kreuzung B 169 nutzen, informierte zudem die Gemeindeverwaltung. Die Ausfahrt am Fußgängerüberweg ist ebenfalls voll gesperrt.

Zweite Baustelle ist derzeit der Weg Hinter den Gütern, der zwischen dem Wirtschaftshof Grundschule und der Kreuzung Neudorfer Straße saniert wird. Dritte Baustelle ist die Moritzer Straße, die vom Sternplatz bis vor die Abfahrt zur Zeithainer Straße saniert werden soll. Beide Straßen sind während der Bauarbeiten voll gesperrt. Alle Maßnahmen werden bis voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein. (SZ/ste)

