Dreimal Reklame für Schuhhändler

Niesky. Auf gleich drei Werbeschildern im Umfeld des Einkaufszentrums in der Horkaer Straße will das neue Schuhgeschäft Mayer’s Markenschuhe werben. Die Nieskyer Filiale der Kette zieht im März innerhalb des Einkaufszentrums um und wird dann in den umgebauten und zusammengelegten ehemaligen Ladengeschäften der Apotheke und von G & T-Geschenkidee (SZ berichtete) neu eröffnen.

Laut Barbara Giesel, Fachbereichsleiterin Technische Dienste, sollen die Werbeschilder unmittelbar an dem neuen Ladengeschäft angebracht werden. Dagegen hatten weder sie noch die Mitglieder des Technischen Ausschusses etwas einzuwenden. Der Antrag wurde damit genehmigt.

Anders sieht es beim Rest- und Sonderpostenmarkt (Repo) im Gewerbegebiet Süd an der Görlitzer Straße aus. Die Geschäftsleitung hatte die Versiegelung einer Freifläche zwischen den Gebäuden beantragt, um weitere Parkplätze hinzuzugewinnen. Das sieht man im Rathaus kritisch, weil zusätzlich versiegelte Flächen die Regenwasserproblematik verstärken. Ohne Versiegelung – Asphalt etwa – kann Oberflächenwasser besser abfließen.

„Dort, wo es bei langanhaltenden Regenfällen oder bei Starkregen immer wieder zu Überflutungen kommt, findet sich in aller Regel auch ein hoher Prozentsatz an versiegelten Flächen“, hatte Enrico Bachmann von der Tiefbauverwaltung an anderer Stelle kürzlich geäußert.

Man stehe der Initiative des Marktes zwar nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, sagte Barbara Giesel auf SZ-Nachfrage. Aber ohne zusätzliche Informationen könne der Antrag tatsächlich nur abgelehnt werden. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses folgten diesem Vorschlag geschlossen.

