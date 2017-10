Dreimal nachts von Dresden nach Dipps Wenn in der Nacht zu Sonntag die Zeit umgestellt wird, hat das auch Auswirkungen auf Bus und Bahn.

In der Nacht zu Sonntag wird die Uhr um drei um eine Stunde zurückgedreht – also eine Stunde länger schlafen! © dpa/dpaweb

In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. „Trotz der Zeitumstellung müssen sich Nachtschwärmer keine Gedanken um ihre Anschlüsse machen“, sagt Torsten Roscher, Fahrplaner beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) laut Pressemitteilung. „Alle Fahrgäste kommen auch in der Nacht vom 28. zum 29. Oktober sicher mit Bus und Bahn an ihr Ziel.“ Der regionale Nachtbusverkehr des VVO fährt jeweils abgestimmt auf die Dresdner Verkehrsbetriebe am Postplatz um 1.15 Uhr und 2.25 Uhr los. „Weil es 2.25 Uhr zweimal gibt, fahren die regionalen Nachtbusse auch einmal mehr ins Umland“, so Roscher. Die Nachtbuslinien verbinden die Landeshauptstadt unter anderem mit Dippoldiswalde, Wilsdruff, Freital und Pirna. (SZ)

Infos zu den Fahrplänen gibt es unter Telefon 0351 8526555 und im Internet

