Dreimal Mauerbau Am Kötzschenbrodaer Friedhof werden Einfriedungen für die Ewigkeit errichtet. Entsprechend teuer sind sie auch.

Puzzlearbeit mit Köpfchen leisten die Männer der Radebeuler Firma Bialek. Stein für Stein wird die Mauer am alten Friedhof an der Kötzschenbrodaer Straße neu aufgebaut. © Arvid Müller

Stein für Stein, Stück für Stück. Die Friedhofsmauer Nummer zwei an der Kötzschenbrodaer Straße nimmt Gestalt an. An dem etwa 80 Meter langen Abschnitt fehlt lediglich noch etwa ein Viertel.

Die Männer von der Radebeuler Firma Bialek kennen sich aus mit Bauwerken, auf die der Denkmalschutz achtet. Als Unterauftragnehmer haben sie die Aufgabe übernommen, die Mauer am alten Kötzschenbrodaer Friedhof wieder so aussehen zu lassen wie bei ihrer Entstehung.

Der Unterschied: Die Altvorderen hatten diese Einfriedung für die Grabstätten zwischen Am Gottesacker und Kötzschenbrodaer Straße nur mit Bruchsteinen hochgezogen und in den Sand des Straßenuntergrundes gesetzt. Wie wacklig das werden kann, zeigte sich bei den letzten Hochwassern. Ausgespülter Untergrund rüttelte an den Mauern. Risse und Einbrüche waren das Ergebnis.

Kann jetzt nicht mehr passieren, sagt Christian Stöhr vom gleichnamigen Dresdner Ingenieurbüro, welches Planung und Bauüberwachung für die Mauer übernommen hat. Die Einfriedung hat nämlich einen neuen Kern aus Beton bekommen. Tiefer unter dem Straßenniveau gegründet gibt es einen Fuß, auf welchem ein Betonansatz etwa einen Meter nach oben ragt. An und auf diesen werden die Altsteine jetzt gesetzt. Unten kann nichts mehr wackeln, oben sieht es schön aus.

Wie auch bei der längeren Mauer weiter östlich, wird das kürzere Bauwerk mit den vorhandenen Natursteinen verblendet und sich damit dem Ortsbild in Radebeul wieder anpassen. Christian Stöhr: „Beim Abriss haben wir die Bruchsteine, aus denen die alte Mauer komplett aufgebaut war, aufgesammelt und neben dem Friedhof gelagert.“

Während es mit dem Beton, gegossen aus einem Rüssel in wenigen Tagen, ziemlich rasch voranging, ist das Mauersetzen aus Bruchsteinen nicht nur Puzzlearbeit, sondern verlangt Können, weil die Steine ja zueinander passen müssen, damit letztlich eine gleichmäßige Mauer entsteht.

Bis Ende Oktober, war angekündigt worden, werden die Männer für den Neuaufbau der Bruchsteine brauchen. Möglicherweise sind sie früher fertig. Es ging in den letzten Tagen bei bestem Bauwetter gut voran. Wie schnell es vorangehen konnte, das hing auch vom Straßenbau ab. Der ist jetzt kein Hindernis mehr. Die Borde stehen. Der Asphalt ist schon drauf. Zwischen Mauer und Straße muss lediglich noch die obere Decke vom Bürgersteig aufgebracht werden.

Der Fußweg hat jetzt eine Breite, die auch mal für einen Kinderwagen und zwei Personen geeignet ist. Stadt und Kirche hatten sich geeinigt, die alte Friedhofsmauer im Neuaufbau ein Stück einzurücken und somit dem Fußweg eine anständige Breite zu ermöglichen.

Mit dem Bau von Mauer Nummer zwei, nach der vorher fertiggestellten am Hauptfriedhof, wird allerdings noch immer nicht alles fertig sein. Bauüberwacher Christian Stöhr nennt noch das Bepflanzen hinter der Mauerkrone, den die Moritzburger Landschaftsgestalter „Perspektive grün“ übernehmen, und einen dritten Mauerabschnitt. Die großen Bäume wurden erhalten. Ihren Wurzeln bekamen beim Straßenbau einen aufwendigen Schutz vor Baggergreifern.

Den dritten Mauerabschnitt sieht eigentlich kaum jemand. Die aufgeschichteten Bruchsteine bilden die Grenze zwischen altem Friedhof und dem privaten Nachbargrundstück. Dieses Bauwerk muss vor allem gefestigt werden. Auch das Holztor und die Rampentreppe auf der Seite Am Gottesacker sollen in dem noch offenen Bauabschnitt mit erneuert werden.

Christian Stöhr: „Wir haben erst kürzlich die Bewilligung dafür bekommen.“ Bewilligt heißt, das Geld für den Aufwand steht zur Verfügung. 250 000 Euro für Bauabschnitt drei. Die aktuell noch im Bau befindliche Mauer kostet 450 000 Euro. Die Hauptmauer mit den wieder hergestellten historischen Gräbern an der Kötzschenbrodaer Straße neu und standsicher zu errichten, hat rund eine Million Euro gekostet. Die Gelder kamen fast ausschließlich aus der Landeskasse zum Wiederaufbau nach Hochwasserschäden.

Der Friedhofsmauerbau wird also fortgesetzt. Die Planer rechnen damit, dass im Frühjahr 2017 dann alles fertig ist.

