Dreimal Latte und Pfosten im Weg Dynamo trennt sich von Heidenheim 0:0, hätte aber gewinnen können. Zumindest der 0:3-Fluch ist beendet.

Dynamos Stefan Kutschke gegen Marcel Titsch-Rivero. © WORBSER-Sportfotografie

2:1 steht es am Ende - aber nicht auf der Anzeigetafel. Die Bilanz bezieht sich auf die Pfostentreffer. Zweimal trifft Dynamo das Gestänge, einmal ist bei Heidenheim das Aluminium im Weg. Tore fallen nicht bei der Zweitliga-Partie, die davon abgesehen arm an Höhepunkten ist.



Damit starten die Dresdner mit einem Punktgewinn in die englische Woche, aufgrund der Spielanteile und der Chancen in der zweiten Hälfte wäre für die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus, der exakt die gleiche Elf aufs Feld schickte wie beim 5:0-Sieg vor einer Woche gegen den VfB Stuttgart, aber mehr möglich gewesen.

Die erste Chance der Partie hatte Dynamo. Doch den Schuss von Stefan Kutschke (7.), der im Sturmzentrum erneut den Vorzug vor Pascal Testroet erhielt, parierte Kevin Müller im Nachfassen. Der Keeper, der auch schon bei Energie Cottbus im Tor stand, machte nicht immer den sichersten Eindruck. Etwa, als er eine Flanke nicht festhalten konnte, Kutschke und Andreas Lambertz im Gewühl aber nicht mehr richtig an den Ball kamen (24.). Oder beim abgefälschten Schuss von Aias Aosman, den Müller gerade noch an die Latte lenkte, im zweiten Versuch hatte er dann viel Mühe, den Kopfball von Marco Hartmann abzuwehren (30.).

Aber auch die Heidenheimer hatten ihre Möglichkeiten. Als Norman Theuerkauf völlig frei im Strafraum zum Abschluss kam, warf sich Giuliano Modica im letzten Augenblick erfolgreich in die Schussbahn (22.). Und auch der - vor dem Spieltag - Tabellenzweite hatte seinen Lattentreffer. Die Bogenlampe von Denis Thomalla senkte sich aufs Quergestänge, da hätte Marvin Schwabe keine Chance gehabt (25.).

Das sagen die Trainer zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden): „Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis - vor allem wegen den Spielverlaufs in der zweiten Hälfte. Wir haben zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht und hätten drei Punkte mitnehmen müssen. Nach der Pause waren wir so dominant, wie es glaube niemand vorher erwartet hätte. Man hat auch gesehen, dass wir durch das 5:0 gegen Stuttgart das Selbstvertrauen zurückgewonnen haben, dass wir schon zu Saisonbeginn hatten.“ Frank Schmidt (1. FC Heidenheim): „Ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt. Wir haben jetzt sieben Spiele in Folge nicht verloren, sechs Mal kein Gegentor kassiert. Heute war es für uns sehr schwer, auch wegen der Umstellungen in der Abwehr. Man hat gesehen, warum Dresden die Mannschaft ist, die bisher in der Liga die meisten Pässe gespielt hat. Sie sind da sehr sicher, sehr variabel, wir mussten viel investieren. In der zweiten Hälfte war Dresden besser, aber wir sind nicht umgekippt. Das ist wichtig. Der Aufstieg ist für uns kein Thema. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern, das ist unser Ziel.“

Vor dem Anpfiff hatten Sandhausen-Vergleiche auf der Seite der Heidenheimer ein wenig für Verwirrung gesorgt. Spielerisch knüpften die Schwarz-Gelben auch nicht an den müden Auftritt und der 0:2-Niederlage beim SV an. Ein fußballerischer Leckerbissen war die erste Hälfte abgesehen von den beiden Lattentreffern jedoch nicht.

Der Anpfiff der zweiten Halbzeit verzögerte sich, weil im Dynamo-Block mehrere Nebeltöpfe gezündet wurden. In Zeiten, in denen der Verein gegen eine DFB-Sperre kämpft, ist das doppelt dämlich. Nach dem Kopfball von John Verhoek (52.), der knapp neben dem Pfosten landet, übernahm Dynamo immer mehr das Kommando, kam immer wieder zu Chancen, doch sowohl Gogia mit zwei Schüssen (56. und 65.) als auch Hartmann mit seinem Versuch aus der zweiten Reihe scheiterten (60.). Die größten Möglichkeiten besaß jedoch Kutschke. Nach einer Flanke von Marvin Stefaniak kam er völlig frei zum Kopfball, doch der touchierte den Pfosten (59.). Und auch sein Schuss aus 15 Metern verfehlt knapp da Ziel (73.) So blieb es beim 0:0 - gegenüber den beiden 0:3-Niederlagen vor fünf Jahren ist dies jedoch ein Fortschritt.

