Dreimal Lachen im Theater Die elften Zittauer Kabaretttage enden an diesem Wochenende mit drei Vorstellungen. Wer Alternativen für das Wochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Am Freitagabend (19.30 Uhr) bringt Pianist Christoph Reuter (Foto) die Zuhörer im Foyer mit seinem ersten musikalischen Kabarettprogramm „Doppelstunde Musik“ auf die Bühne. Er wird seine Starbucks-Methode zum Komponieren von Hits vorstellen und die Frage beantworten, wo Ohrwürmer sich aufhalten, wenn sie sich nicht gerade in unserem Ohr befinden. Karten für 20 Euro sind noch zu haben. Am Sonnabend (19.30 Uhr, Karten für 15 Euro) folgt im „hinterm Vorhang“ die Komödie „Das Sextett oder Roma und Julian“. Julians Mutter ist untröstlich, denn ihr Sohn wartet im Krankenhaus auf seine Geschlechtsumwandlung. Im Zimmer nebenan will Roma zum Mann werden. Am Sonntag (18 Uhr) gastieren dann „Die Bierhähne“ mit ihrer neuen Bühnenshow „Die Herren der Ringe“ im Theater. Hier gibt es nur noch vereinzelte Restkarten für 27 Euro.

zur Startseite