Dreimal graben für eine Leitung Voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres stehen erneut Tiefbauarbeiten in Wilsdruff an.

Bereits im vergangenen Jahr wurden in Wilsdruff durch die Enso viele Straßen aufgegraben, um Leitungen für die Breitbanderschließung zu verlegen. Insbesondere im Bereich der Nossener Straße, des Marktplatzes sowie der Dresdner Straße wurde es in der zweiten Hälfte dieses Jahres nötig, noch einmal teils an den selben Stellen den Straßenbelag zu öffnen, um Häuser an das Netz anzuschließen. Wie Bürgermeister Ralf Rother (CDU) nun mitteilt, werden voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres noch einmal Tiefbauarbeiten an der Dresdner Straße und am Markt notwendig. Dann rückt die Telekom an, um Leitungen rund um die Verteilerkästen zu installieren. Dies sei notwendig, da nur die Telekom diese Erschließungen durchführen dürfe. Wann die Arbeiten genau stattfinden ist noch nicht bekannt. Die Stadt versichert, dass die Wiederherstellung der Flächen kontrolliert wird. (hhe)

