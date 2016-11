Dreimal Führerschein futsch

Betrunken und unbelehrbar Hoyerswerda. Weil er betrunken unterwegs war, wurde ein 26-Jähriger in Hoyerswerda gleich zweimal gestoppt - und das in ein und derselben Nacht. Zunächst stellte ihn die Polizei am Sonntagmorgen mit 1,28 Promille. Daraufhin musste der VW-Fahrer zum Bluttest, außerdem nahmen ihm die Beamten den Führerschein ab. Davon offenbar völlig unbeeindruckt stieg der Mann erneut in sein Auto und setzte die Fahrt fort. Dabei kam es zu einem Unfall. Als der 26-Jährige eine Bordsteinkante überfuhr, wurde die Ölwanne des Pkw aufgerissen. Und auch anschließend trank der Mann weiter, so dass ein zweiter Alkoholtest fällig wurde. Gegen ihn wird jetzt wegen der Trunkenheitsfahrten, einem Verkehrsunfall unter Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Unter Alkohol auf Tour Bischofswerda. Ein Kia-Fahrer musste am Sonnabend in Bischofswerda den Führerschein abgeben. Der 25-Jährige hatte beim Rechtsabbiegen die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kam auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen Mercedes Vito. Wie sich herausstellte, hatte der Unfallfahrer 1,14 Promille intus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Zu Fuß auf der Flucht Panschwitz-Kuckau. Ein 51-jähriger VW-Fahrer hat am Sonnabend in Panschwitz-Kuckau ein anderes Fahrzeug gerammt. Anschließend lief er einfach weg. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß an einer Baustellenampel. An dieser wartete eine Roverfahrerin. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die 33-Jährige los. In diesem Augenblick zog der VW an ihr vorbei und stieß gegen den Rover. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren. Der VW-Fahrer machte sich daraufhin zu Fuß aus dem Staub. Erst nach Eintreffen der Polizei kam er doch wieder zurück. Der Alkoholtest ergab 0,82 Promille. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Auch den Führerschein musste er abgeben.