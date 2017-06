Dreimal Ersatzverkehr auf einer Strecke Die Baustellen häufen sich – auch an den Gleisen. Das merken Bahnfahrer jetzt zwischen Chemnitz, Riesa und Elsterwerda.

Wer per Zug nach Chemnitz oder Elsterwerda pendelt, muss sich bald auf mehrfaches Umsteigen gefasst machen: Bereits seit Montag gibt es bei zahlreichen Verbindungen zwischen Ostrau und Riesa Ersatzverkehr (SZ berichtete). Grund dafür sind die laufenden Bauarbeiten für die neue Straßenbrücke über die Bahn, die in Riesa an der Grenzstraße errichtet wird.

Ab Freitag kommt es zu noch mehr Behinderungen auf der Linie RB 45 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es vom 30. Juni bis zum 7. Juli an zwei weiteren Stellen Schienenersatzverkehr mit Bussen: Außer Ostrau-Riesa sind dann auch die Abschnitte Riesa-Elsterwerda und Chemnitz-Mittweida dran. Allerdings betrifft das nicht sämtliche Züge: Am Wochenende 1./2. Juli gilt der Ersatzverkehr für die meisten Züge, an den Wochentagen sind nur einzelne Verbindungen betroffen.

Weil der Bus länger braucht, müssen Abfahrts- und Ankunftszeiten später gelegt werden. Die MRB weist darauf hin, dass keine Fahrräder in den Bussen mitgenommen werden. Immerhin hält der Bus an den bekannten Zughaltepunkten. (SZ)

Informationen gibt es an den Aushangtafeln an den Bahnhöfen, unter 0341 231 898 288 (Ortstarif) oder www.mitteldeutsche-regiobahn.de/de/baustellen

