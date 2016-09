Dreimal Edelmetall Willi Krause hat bei der Europameisterschaft bei Berlin zwei Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen.

Brachte drei Medaillen von der Europameisterschaft im Orientierungstauchen mit nach Hause: Der Döbelner Willi Krause. © privat

Ein Döbelner auf der Jagd nach Edelmetall. Nach seinem erfolgreichen World-Cup-Finale in Estland, das Wilfried „Willi“ Krause Anfang August mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung abschloss, startete der 25-Jährige vor wenigen Tagen bei der Europameisterschaft im Orientierungstauchen am Störitzsee bei Berlin.

Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler aus zwölf Nationen trafen sich dort zum sportlichen Vergleich. Für Deutschland gingen unter der Führung von Bundestrainer Hartmut Winkler zwölf Teilnehmer, darunter der Döbelner, an den Start. Gleich am ersten Tag verbuchte das deutsche Team in der Disziplin MONK (Mannschaftsorientierung nach Karte) zwei tolle Erfolge: Die Damenmannschaft (Benck/Fürstenberg) erkämpfte den EM-Titel. Bei den Herren wurden in derselben Disziplin Willi Krause und Jan Zeggel Vize-Europameister, nur vier Sekunden hinter Kasachstan und 35 Sekunden vor den Drittplatzierten aus der Ukraine. Am Tag danach stand als erste Einzeldisziplin der Sternkurs auf dem Programm. Auf diesem belegte Willi von 31 Startern Platz elf. Am dritten Wettkampftag erreichte die Eltern in Döbeln dann folgende WhatsApp-Nachricht: „Gerade eben den zweiten Platz im 5-Punktekurs gemacht.“ Mit einem fehlerfreien Kurs in einer fantastischen Zeit von 5:51 Minuten wurde er hinter Oleksandr Zolotov (Ukraine) und vor Max Lauschus (Deuschland) Vize-Europameister.

Am vierten EM-Tag musste der Döbelner gleich fünfmal ins Wasser. Am Vormittag erreichte er beim M-Kurs einen guten neunten Platz. Am Nachmittag wurden dann die Ausscheidungsrennen im „Shortrace“ geschwommen. In einem Parallelkurs starten dabei jeweils zwei Sportler gleichzeitig gegeneinander. Nach vier Qualifizierungsrunden erreichte Willi hier hinter zwei Sportlern aus der Ukraine und dem Ungarn Holczmüller leider nur den vierten Platz. Doch am letzten Wettkampftag sollte er noch einmal auf dem Treppchen stehen. Bei der Mannschaftstreffübung (MTÜ) brachte er als Führungsmann die deutschen Herren (Krause, Sonnekalb, Lauschus und Buhr) in einem hochspannenden Rennen sicher ins Ziel und damit auf den Bronzerang hinter der Ukraine sowie Tschechien und noch vor Russland. Die deutschen Damen (Benck, Fürstenberg, Krüger und Rinck) wurden in der MTÜ sogar Vize-Europameister und mussten sich nur der Mannschaft aus Russland geschlagen geben.

Bundestrainer Hartmut Winkler zeigte somit sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. Insgesamt acht Einzel- und vier Mannschafts-Medaillen sind das Ergebnis der diesjährigen Europameisterschaft. Und davon brachte allein Willi Krause drei mit nach Hause.

„Spitzenmäßig, auch wenn er in diesem Falle nicht für Döbeln startet, sondern wie fast alle anderen Orientierungstaucher für Delitzsch“, schätzte der Vorsitzende des Tauchsport Döbeln, Oliver Schuricht, ein und fügte an: „Aber ansonsten sind diese Leistungen nicht schlecht, zumal die EM in Deutschland war.“ (DA/ukr/dwe)

