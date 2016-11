Dreimal Blechschaden Auf der B 115 in Richtung Niesky hat es am Montagmittag an der Einfahrt zum Wertstoffhof geknallt.

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall nahe der NEG-Zufahrt in Niesky beteiligt. © André Schulze

Auf dem letzten Stück der B 115 zwischen Ödernitz und der Jänkendorfer Kreuzung in Niesky hat es am Montag nahe der Einfahrt zum Wertstoffhof der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft (NEG) gegen 13 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Daran waren drei Autos beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von 33 000 Euro. Eine Person wurde verletzt, teilte Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mit. Zur Hilfeleistung waren die Freiwilligen Feuerwehren Niesky, See und Kosel vor Ort. Genauere Angaben zu diesem Unfall konnte die Polizei vorerst nicht machen. (szo/cw)

