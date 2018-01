Dreimal aufs Podest getanzt Hip Hop Formation 1st RevoluZion, GAV Zittau

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Eine Riesenüberraschung gab es bei der ersten Teilnahme des Zittauer Hip-Hop-Teams bei den Ostdeutschen Hip-Hop-Meisterschaften im Juni in Leipzig: „1stRevoluZion“ vom GAV Zittau 04 trat in der Kategorie Juniors 2 gegen sieben starke Konkurrenten aus Sachsen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein an – und landete auf dem dritten Platz. Bei den deutschen Meisterschaften im September in Mühlheim setzten die Zittauer noch eins drauf und eroberten mit Platz drei erneut einen Podestplatz. Im Dezember gelang beim Dancecup in Hoyerswerda der Einstieg bei den Erwachsenen – wieder dritter Platz.

