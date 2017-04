Dreimal an einem Tag geblitzt

Bei Auffahrunfall verletzt Sohland. Fünf Menschen wurden am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Sohland verletzt. Ein 41-jähriger Kia-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Zittauer Straße in Richtung Oppach unterwegs. Als er links abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte die Opel-Fahrerin (41) hinter ihm offenbar zu spät. Sie prallte auf den Kia. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie drei weitere Insassen des Kias leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 15 000 Euro.

Scheinwerfer gestohlen Pulsnitz. Diebe haben am Dienstag die Scheinwerfer eines Skoda Octavia in Pulsnitz ausgebaut. Das Fahrzeug parkte an der Bischofswerdaer Straße. Der Schaden wurde mit rund 1 000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise an: 03578 3520

Ohne Führerschein unterwegs Kamenz. Ohne Fahrerlaubnis war ein 36-Jähriger am Dienstag mit einem BMW in Kamenz unterwegs. An der Hohen Straße geriet er in eine Polizeikontrolle. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Anzeige.