Dreiländereck-Brücke: Vertrag erneut verschoben Der Zittauer Stadtrat hat aber den Weg für den Vertrag freigemacht.

Hradeks Vorschlag einer dreiarmigen Brücke am Dreiländerpunkt verschwindet in den Archiven. © Stadtverwaltung Hradek

Zittau/Wroclaw. Die am 31. März in Wroclaw (Breslau) geplante Unterschrift unter den Vertrag zur Finanzierung der Dreiländerbrücke ist erneut verschoben worden. Das gab Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) während des jüngsten Stadtrates bekannt. Als Grund nannte er diesmal Terminschwierigkeiten der Unterzeichner. Ursprünglich sollte der Vertrag bereits am 9. Februar unterzeichnet werden. Dieser Termin war laut Zenker wegen Formalien abgesagt worden.

Ungeachtet dessen hat der Zittauer Stadtrat den Weg für den Vertrag am Donnerstag freigemacht. Während seiner Sitzung billigte er das Papier. Das sieht vor, dass der Bau des neuen Dreiländereck-Wahrzeichens vor allem mit bereits vor Jahren zurückgelegtem Geld des Städteverbundes „Kleines Dreieck“ sowie von Partnern wie dem Landkreis Görlitz und der Woiwodschaft Niederschlesien sowie mit Fördermitteln bezahlt werden soll. Die Woiwodschaft bereitet den Fördermittelantrag derzeit vor. Voraussetzung dafür ist der Finanzierungsvertrag.

Der Antrag wird im Herbst eingereicht. Voraussichtlich Ende 2017, Anfang 2018 wird darüber entschieden. Wird er bewilligt, könnte der Bau 2018 starten. (SZ/tm)

zur Startseite