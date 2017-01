Dreiländerbrücke wird aktuell Nach dem Auftrag für die Planung soll nun die Finanzierung festgezurrt werden.

So soll die Dreiländereckbrücke aussehen.

Hier nochmal aus einer anderen Perspektive.

Der Bau der seit mehr als zehn Jahren vorgesehenen Dreiländereck-Brücke rückt am 9. Februar wieder ein Stück näher: An diesem Tag wollen sich Vertreter der Euroregion Neiße, der Region Liberec (Reichenberg), der niederschlesischen Woiwodschaft, des Kreises Görlitz sowie der Städte Bogatynia (Reichenau), Hradek (Grottau) und Zittau treffen, um eine Vereinbarung über die Finanzierung zu unterschreiben. Diesen Termin nannte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) am Donnerstag.

Bereits vor knapp einem halben Jahr hatte das Vorhaben einen Schub bekommen. Damals sagten die Euroregion und die drei Kreise den drei Städten im Dreiländereck ihre Unterstützung bei dem Projekt zu. Damals waren auch die Planungen für das Bauwerk ausgeschrieben worden.

Der kreisrunde Mittelteil der Brücke soll über dem Dreiländerpunkt in der Neiße liegen. Zu ihm wird je eine Verbindung aus den drei Ländern führen. Einen Bau-Zeitplan gibt es noch nicht. (SZ/tm)

