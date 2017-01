Dreikönigstreffen vereint Einwohner Bei Minusgraden wurde auch für die Erneuerung des Freiland-Backofens gesammelt.

Diese Mannschaft bereitete das Ullersdorfer Dreikönigstreffen am Dorfteich vor. Unter dem ersten Ullersdorfer Weihnachtsbaum am Dorfteich wurde das neue Jahr begrüßt und die Gemeinsamkeit gepflegt. © Bernd Goldammer

Die Tage des ersten Ullersdorfer Weihnachtsbaums am Dorfteich sind gezählt. Die sogenannte Ullersdorfer Runde, das Kinderhaus „Gaby Schommer“, die Feuerwehr und der Bürgerverein wollten damit eine Tradition im Ortsteil anschieben. „Das ist gelungen. Der wunderschöne Baum verbreitet auch heute eine wunderbare Stimmung“, zeigte sich Ullersdorfs Ortsvorsteher Frank-Peter Wieth dankbar und erfreut zugleich. Er war Sonnabend zum Ullersdorfer Dreikönigstreffen an den Dorfteich gekommen. Denn hier wurde die Veranstaltungssaison 2017 eröffnet. Am verschneiten Dorfteich ging es darum, einem gemeinsamen Blick in das neue Jahr zu werfen. Bei Minus sechs Grad gab es hier die erste Open Air Veranstaltung der Region. Wie jedes Jahr brachten die Ullersdorfer ihren selbst gebackenen Kuchen mit und kochten Kaffee und Glühwein. Augenzwinkernd wurde bei dieser Gelegenheit auch gleich noch die Grillsaison 2017 eröffnet. Mit Thüringer Bratwurst.

Dabei ließ es sich trefflich reden. Veranstalter ist stets der Ullersdorfer Bürgerverein. Und es gibt Kulturbegegnungen. „Wir treffen uns mit Gleichgesinnten aus anderen Vereinen. Neue Vorhaben werden besprochen und es geht darum, wie wir uns gegenseitig helfen können“, so Jürgen Schäfer, der Chef des Bürgervereines. Dabei tat die sonnabendliche Kälte allen Teilnehmern gut. Durch ihre Gemeinsamkeit haben die Ullersdorfer Aktiven sehr achtungsvolle Zeichen in die Landschaft gesetzt. Im Moment freuen sie sich auf die Fertigstellung der neuen Turnhalle. Schon im Sommer wird sie eröffnet. Gut an diesem Bau ist, dass die kulturellen Nutzungen gleich mit eingeplant sind. Nach der Fertigstellung des baulichen Gesamtensembles werde sich die Situation der Vereine im Ort wesentlich verbessern. „Mit dem Bauablauf sind die meisten Ullersdorfer übrigens sehr zufrieden. Weil die Fertigstellungstermine ziemlich genau eingehalten werden“, lobte Frank-Peter Wieth. Die Faschingsveranstaltungen wurden zeitweilig in den Gasthof Schmiedeschänke verlegt. Der Dorfteich aber wird seine Rolle behalten. Hier werde es besondere kulturelle Aktivitäten geben. Im Sommer, und wie Sonnabend zu erleben war, auch im Winter.

Möglich wird das durch die bisher gepflegte Zusammenarbeit vieler Vereine des Ortes. Die trägt zum ideellen Reichtum bei. Alles, was am vergangenen Sonnabend verzehrt wurde, dient einem guten Zweck. „Wir wollen mit dem Erlös den Freiland- Backofen am Dorfteich erneuern“, so Sabine Schäfer vom Bürgerverein. Der alte Ofen ist inzwischen verschlissen, in seiner Zeit erbrachte er den Beweis, dass die Idee dahinter gut angekommen ist. Deshalb geht die Sammlung des Bürgervereines weiter. Vorbild für den Neuen könnte der Backofen in der Grünberger Dorfmitte sein. Bäckermeister Steffen Böhme hat ihn aus dem Schwarzwald anliefern lassen und ihn hier aufgebaut. „Der Spendenverlauf hat sich gut entwickelt. Bald werden wir Kontakt zu Meister Böhme aufnehmen“, war von Jürgen Schäfer zu erfahren. Dann kommt ein neues Gemeinschaftszeichen in die Landschaft...

