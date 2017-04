Dreikampf um den Titel FC Eilenburg und die Verfolger Kamenz und Grimma bestreiten am 23. Spieltag Auswärtsspiele.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesliga.In der Landesliga steht der 23. Spieltag auf dem Programm. Der ungeschlagene Spitzenreiter FC Eilenburg rangiert sieben Punkte vor Einheit Kamenz. Nur einen Zähler hinter den Lessingstädtern liegt der FC Grimma auf der Lauer. Alle drei Teams müssen auswärts antreten, wobei Grimma beim Tabellenfünften in Riesa vor der höchsten Hürde steht. Dagegen sind die Eilenburger (in Lößnitz) sowie die Kamenzer, die beim Reichenbacher FC (12.) antreten, in der Favoritenrolle. Einheit ist das auswärtsstärkste Team der Liga, holte 24 von 30 möglichen Punkten auf Gegners Plätzen. Die Reichenbacher stellen ihre ordentliche Heimbilanz dagegen, denn 13 der insgesamt 16 Zähler buchte der RFC im Stadion am Wasserturm. Dort wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel hatten die Kamenzer mit 5:0 gewonnen. (js)

