Dreijähriger fällt in See

Ein Dreijähriger ist am Mittwochnachmittag unweit eines Spielplatzes in Hoyerswerda in einen See gefallen. Die Mutter sah den Jungen im Wasser treiben und schrie um Hilfe, wie ein Polizeisprecher in Görlitz am Donnerstag sagte. „Passantinnen sprangen ins Wasser, brachten ihn an Land und reanimierten ihn, bis der Notarzt eintraf.“

Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. „Es ist noch dort, aber außer Lebensgefahr.“ Nach Angaben des Polizeisprechers hatte die Mutter, die mit ihren drei Kindern auf dem Spielplatz war, den Dreijährigen nur kurz aus den Augen verloren. (dpa)

