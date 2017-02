Dreigestirn kämpft um den Titel Fußball – Kreisliga A: Hohnstädter SV, BC Hartha und Medizin Hochweitzschen führen die Tabelle an. Ihr Vorsprung scheint deutlich.

Sebastian Kaulich (rechts) führt mit zehn Treffern die Torschützenliste an und liegt mit dem SV Medizin Hochweitzschen aussichtsreich im Titelrennen. Felix Stockmann steht mit dem VfB Leisnig derzeit auf dem vorletzten Platz. © Dietmar Thomas

Nach den klaren Verhältnissen in der vergangenen Saison, als der SV Ostrau 90 das Geschehen in der Kreisliga A Staffel Süd dominierte, scheint in der aktuellen Spielzeit mehr Spannung angesagt. Nach der ersten Halbserie liegt der Hohnstädter SV vor dem BC Hartha (beide 23 Punkte) und dem SV Medizin Hochweitzschen (20) an der Tabellenspitze. Allerdings ist die Tabelle etwas verzerrt, weil noch vier Nachholspiele ausstehen. Zwei davon bestreiten die Hochweitzschener (jeweils zu Hause gegen Klinga-Ammelshain und Zschadraß), eines die Hohnstädter (in Gleisberg). Außerdem fehlt noch die Partie Leisnig gegen Dürrweitzschen.

Neue Sportplätze kennenlernen

In den direkten Duellen der drei Spitzenmannschaften haben die Hohnstädter die Nase vorn. Sie setzten sich gegen den SV Medizin mit 1:0 durch und erreichten gegen die Harthaer ein 2:2-Remis. Die Hochweitzschener verbuchten gegen den BC Hartha einen 3:1-Erfolg. Nach Lage der Dinge werden diese drei Teams den Titelkampf unter sich ausmachen. Sie agierten bislang am ausgeglichensten und leisteten sich die wenigsten Patzer. Die Hohnstädter spielten in den vergangenen Jahren stets in der Staffel Nord der Kreisliga, wurden aber für diese Saison in die Südstaffel eingegliedert. Trainer Tony Krause sah das vor Saisonbeginn pragmatisch. Er sprach davon, dass sein Team dadurch neue Mannschaften und neue Sportplätze kennenlernen könne. Und offensichtlich kommt seine Truppe in der neuen Umgebung glänzend zurecht, wie der Tabellenstand beweist.

Medizin Hochweitzschen und BC Hartha lagen in der vergangenen Saison am Ende auf den Plätzen zwei und drei. Die Harthaer haben den Vorteil, dass sie die beiden direkten Kontrahenten im Kampf um den Titel noch zu Hause empfangen können. Allerdings bleibt abzuwarten, wie der neue Trainer Jens Wötzel auf die Mannschaft einwirken kann. Gelingt es schnell, eine gemeinsame Basis zu schaffen, haben die Harthaer gute Aussichten.

Verhaltener Optimismus

Die Hochweitzschener haben mit Sebastian Kaulich den besten Torschützen in ihren Reihen, der bislang zehn Treffer erzielte. Nach 23 Toren in der vergangenen Saison scheint Kaulich auch in dieser Spielzeit gut in Form. Jedoch können die Westewitzer ihren besten Stürmer vorerst nicht einsetzen. Nach einer Roten Karte im Spiel gegen Hartha ist er noch zwei Begegnungen gesperrt. So geht Trainer Klaus Krzemyk mit verhaltenem Optimismus in die zweite Saisonhälfte, zumal mit Torhüter Alexander Lange ein weiterer Akteur rotgesperrt ist. „Wir wollen sehen, wie wir aus der Winterpause kommen. Klar wollen wir um den Titel mitspielen, setzen uns aber nicht unter Druck“, so der Medizin-Trainer.

Mit sieben Punkten Abstand zum Tabellenführer lauern der SV Medizin Zschadraß und der SV Klinga/Ammelshain auf den Plätzen vier und fünf. Gelingt es den beiden Mannschaften, ihr jeweiliges Nachholspiel gegen Hochweitzschen zu gewinnen, könnten sie sogar bis auf einen Zähler an Platz drei heranrücken. Allerdings müssen beide Teams in Hochweitzschen antreten. Die Klinga/Ammelshainer können für sich verbuchen, auf eigenem Platz noch ungeschlagen zu sein. Jedoch brachten zwei Siege und drei Unentschieden auch „nur“ neun Punkte ein. Die Zschadraßer reichen mit ihren fünf Siegen schon nahe an die Spitzenteams heran, mussten aber auch vier Niederlagen einstecken.

Der ESV Lok Döbeln ist die Mannschaft, die mit 20 die wenigsten Spieler einsetzte. Dauerbrenner war Toni Jörg Beyersdorf, der alle elf Spiele bestritt und mit acht Treffern auf Rang drei der Torschützenliste liegt. Trainer Frank Domaniecki wollte die A-Junioren der SG Lok Döbeln/Zschaitz weiter betreuen, doch die Mannschaft zerfiel. So übernahm er die Männer des ESV. Auch wenn noch nicht alles funktionierte, setzte seine Truppe doch das eine oder andere Achtungszeichen. Dazu gehören die beiden Unentschieden auf eigenem Platz gegen die Titelaspiranten Hartha und Hochweitzschen.

Drei Teams mit elf Punkten

Von der Spielgemeinschaft Döbelner SC II/Mochau hatte der eine oder andere sicher etwas mehr erwartet. Doch gleich zum Saisonstart gab es eine 1:5-Schlappe im Stadtderby gegen den ESV Lok und auch danach brauchte das Team lange, um sich zu finden. Das mag auch an der hohen Zahl von 36 Spielern liegen, die bisher eingesetzt wurden. Mit 42 Gegentoren weisen die Döbeln/Mochauer auch die schlechteste Abwehr auf.

Der SV 29 Gleisberg, die SG Zschaitz/Ostrau II und der FSV Dürrweitzschen bringen es derzeit auf elf Punkte. Die Gleisberger holten nach einer erwarteten Niederlage in Hochweitzschen vier Punkte aus zwei Spielen. Doch das setzte sich nicht so fort. Erst gegen Ende der Halbserie kamen noch sieben Zähler dazu. Die SG Zschaitz/Ostrau II brachte Spitzenreiter Hohnstädt die einzige Niederlage bei, kassierte aber auch gegen Schlusslicht Altenhain eine Schlappe. Der VfB Leisnig startete mit zwei Unentschieden und einem Sieg aus den ersten drei Spielen verheißungsvoll. Danach lief es jedoch nicht mehr so gut und es folgte nur noch ein Sieg in Altenhain. Aufsteiger Blau-Weiß Altenhain kommt in der neuen Umgebung dagegen noch nicht zurecht.

