Dreifaches Neujahr In Kurort Hartha wird Silvester auf besondere Weise gefeiert. Im Mittelpunkt steht die Zeit.

In Hartha feiert man einige Minuten später als sonstwo den Jahreswechsel. © Archivbild: Holm Helis

Wer das neue Jahr in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gleich dreimal begrüßen will, der sollte nach Kurort Hartha fahren. An der dortigen Friedensglocke wird nicht nur zur gebräuchlichen Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) gefeiert, sondern auch zur Mittleren Ortszeit (MOZ) und zur Wahren Ortszeit (WOZ). Ausgedacht haben sich das der Verein Uhrentechnische Lehrschau und der Verkehrs- und Verschönerungsverein „Tharandter Wald“.

Die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) bezieht sich auf den 15. Grad östlicher Länge. Das bedeutet aber: Nur in Görlitz und den Orten auf dem gleichen Längengrad ist es wirklich so spät, wie die MEZ vorschreibt. Wegen der Himmelsmechanik steht die Sonne in allen westlicheren Orten aber später im Zenit.

Diese Differenz hat der Verein Uhrentechnische Lehrschau für Harthas Kurplatz ausgerechnet und so die Ortszeit oder Mittlere Ortszeit (MOZ) herausbekommen: MEZ plus fünf Minuten und 49 Sekunden. Eigentlich ist aber auch das nicht ganz korrekt. Weil die Sonne einmal schneller und einmal langsamer über den Horizont wandert, gibt es noch die sogenannte Wahre Ortszeit. Nach dieser darf das Neujahr in diesem Jahr in Kurort Hartha exakt um 9 Minuten und 15 Sekunden nach der MEZ-Mitternacht begrüßt werden. An der Friedensglocke in Kurort Hartha wird nicht um Mitternacht nach mitteleuropäischer Zeit geläutet, dafür aber zur Mittleren Ortszeit. Zur Wahren Ortszeit wird das Geläut dann wieder gestoppt.

Die Friedensglocke befindet sich am Eduard-Drechsler-Weg. Der Weg ist ausgeschildert. (SZ/win)

