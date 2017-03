Dreifache Damen-Kraft für neues Café Stulle, Salat, Sahnetörtchen: Drei Unternehmerinnen aus Pieschen und der Neustadt arbeiten für ein vielfältiges Angebot zusammen.

Für Änne Stange ist es Neuland: Die Dresdnerin ist erst seit Kurzem Unternehmerin. Vor wenigen Tagen öffneten sich die Türen zu ihrem „Café Gemüsetorte“ an der Ecke Konkordien-/Oschatzer Straße. Um in dem neuen Terrain zurechtzukommen, hat sich die junge Frau Unterstützung mit mehr Erfahrung ins Boot geholt. Mit dreifacher Damen-Kraft soll die Gastro-Szene in Pieschen und der Neustadt aufgepeppt werden.

So gibt es in dem neuen Café in Pieschen nicht nur herzhafte Snacks wie Salate im Glas oder Suppen, die von der Besitzerin selber zubereitet wurden. Im Angebot sind zudem belegte Brote aus dem Stullenbüro. Das wurde bereits Ende 2015 auf der Görlitzer Straße eröffnet. Seitdem steht die junge Wahl-Dresdnerin Luisa Dlugay nahezu täglich in der Küche, um Stullen zu schmieren. Stullen? Die im Land der Bemme durchaus ungewöhnliche Namensgebung ist eine Hommage an Dlugays Heimat Berlin. Sie ist nicht die einzige erfolgreiche Unternehmerin, die das Café Gemüsetorte unterstützt.

Denn für Kuchen, Torten, Muffins und Co. ist Fräulein Lecker zuständig. Hinter dem Synonym versteckt sich die ehemalige Physiotherapeutin Maria Schäller, die bereits seit Ende 2013 das Café Fräulein Lecker auf dem Bischofsweg betreibt. Mittlerweile hat es sich zu einem beliebten Treff entwickelt. Ihre Erfahrung will Schäller gerne mit Stange teilen. Sie haben sogar gemeinsam eine neue Firma gegründet, führen nun beide Cafés gemeinsam und bieten in der Neustadt und in Pieschen die gleichen Leckereien an.

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagen indes immer mehr Frauen. 2014 waren es in Dresden nur 981 Frauen, die ein Unternehmen gründeten, ein Jahr darauf waren es bereits 1 182 und auch 2016 stieg die Zahl noch einmal leicht an. Trotzdem müssen die Frauen noch reichlich aufholen: Die Zahl der Männer, die jährlich in der Stadt ein Gewerbe anmelden, ist etwa doppelt so hoch. Zumindest im Dresdner Norden gibt es jetzt dreifache Damen-Kraft. (SZ/sag)

