Dreifach gewonnen Ganz stark! Die Vertreter der Region lassen am zweiten Spieltag nichts anbrennen.

Traf siebenmal für die HSG-Reserve: Routinier André Richter. © Dirk Westphal

Die HSG Neudorf/Döbeln II musste zu ihrem zweiten Punktspiel am heißen Sonntag zum LSV Südwest reisen. Bei über 35 Grad Hallentemperatur erwischten die Gäste aus Döbeln den besseren Start und konnten sich schnell auf zwei Tore absetzen. Doch der Gastgeber aus der Messestadt kam nun besser in die Partie und spielte nun munter mit. So gingen die Neudorfer nur mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel legten die Herrmann-Schützlinge los wie die Feuerwehr und konnten sich einen bequemen Sechs-Tore-Vorsprung herauswerfen. Zwar verkürzten die Leipziger noch auf drei Tore, aber die Mittelsachsen nahmen die Punkte mit nach Hause. Durch die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle schwand die Konzentration und mehrten sich die technischen Fehler. Dennoch sei es ein verdienter Erfolg gewesen, so Trainer Helmut Herrmann.

Durch die Niederlage in der Vorwoche war der VfL Waldheim 54 II schon mehr oder weniger in Zugzwang geraten. Doch die Vorzeichen vorm Spiel gegen die SG LVB Leipzig III waren ungünstig. Erneut standen beide Torhüter nicht zur Verfügung, auch Sven Dreyer und Nils Friedrich mussten ersetzt werden. Also reaktivierten die Verantwortlichen einen ihrer ehemaligen Schützlinge und so feierte David Spitzner nach anderthalb Jahren sein Comeback im VfL-Gehäuse. Der Start in die Partie war allerdings alles andere als gut. Die VfL-Abwehr stand schlecht und auch im Angriff lief nichts zusammen (0:7/9.). Mit ruhigen, sachlichen Anweisungen und leicht verändertem Personal reagierte Trainer Michael Henoch auf diesen Fehlstart, vertraute ansonsten aber seiner Truppe. Dies sollte sich auszahlen. Nach und nach holten die Zschopaustädter den Rückstand auf und starteten die erfolgreiche Aufholjagd. Bereits nach 22 Minuten konnten die Gastgeber den Ausgleich erzielen (10:10). Danach ging sehr eng und umkämpft zu. Bis zum Beginn der Schlussphase konnte sich kein Team absetzen (17:16/ 45.). Der VfL nutzte dann eine kurze Schwächephase des Verbandsligaabsteigers aus und zog mit 20:17 nach vorn. Doch die Gäste kämpften sich nochmals zurück und drehten die Begegnung mit vier Treffern in Folge (20: 21/50.). Eine Auszeit des VfL zeigte jedoch ihre erhoffte Wirkung und mit selbst vier Toren bis zum Abpfiff wurden die Zeichen klar auf Sieg gestellt und die ersten Pluspunkte der neuen Saison eingefahren. Aus einem geschlossenen Team ragten Rückkehrer David Spitzner und der vom Siebenmeterpunkt Fehler freie Falko Fritsche heraus.

Beim USV TU Leipzig hat Aufsteiger SV Leisnig 90 seinen ersten Auswärtssieg gelandet. Die Bergstädter zeigten sich in der Anfangsphase vom schnellen Spiel der Messestädter beeindruckt und lagen frühzeitig mit 1:7 hinten. Nach 20 Minuten fingen sich die Leisniger und verkürzten bis zur Pause auf 12:13. Im zweiten Abschnitt steigerte sich die Mannschaft dann in Angriff und Abwehr deutlich, was im weiteren Spielverlauf belohnt wurde. So gingen die an diesem Tag von Marco Erl betreuten Leisniger Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. Zwar verstanden es die Leipziger zwei Minuten vor dem Ende nochmals, das Spiel zu drehen, doch hatten sie dann nicht die konditionellen Fähigkeiten, diese Führung zu verteidigen. Mario Nestler, der mit sieben Treffern erfolgreichste Werfer des SV, hatte die nötige Nervenstärke und versenkte die zwei abschließenden Angriffe zur Entscheidung. Erl über den 28:26-Sieg: „Ich muss der Truppe ein großes Lob aussprechen. Aufgrund der Disziplin und des guten Zusammenspiels hat die Mannschaft den Sieg verdient. Mit der Leistung der zweiten Halbzeit brauchen wir in den nächsten Spielen keine Bedenken zu haben.“ 8DA/shä/hm/dwe)

Leipziger SV SW – HSG Neudorf/Döbeln II19:22 (7:11)

HSG Neudorf/Döbeln II: Hack, Eichler, Händler, Richter (8), Greim (2), Tix (5), Meding (2), Weise, Pietzschmann, Fass (1), Claassen (3), Trumpold (2).

VfL Waldheim 54 II – SG LVB Leipzig III 24:21 (14:13)

VfL Waldheim 54 II: Spitzner, Gruner (3), R. Fritsche (4), L. Friedrich (3), Ilbig (1), Kirchner, Franke (1), F. Fritsche (7/7), Krause (2), Stelle (4), Nguyen.

USC Turbine Leipzig – SV Leisnig 9026:28 (13:12)

SV Leisnig 90: Schleusner, Müller, Grützner (4), Thiel (6/1), Kölz (1), Lindner (6), Naundorf, Nestler (7), Gentzsch, Voigtländer (3), Geilert, Rennert.

