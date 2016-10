Dreierpack von Rösner Der Stürmer vom LSV Bergen erhöht als Spitzenreiter der Torjägerliste sein Konto auf 15 Treffer. Zeißig bleibt vorn.

Franz Rösner vom LSV Bergen (rechts) bleibt auch nach dem neunten Spieltag der Kreisoberliga Westlausitz der Spitzenreiter der Torjägerstatistik. Er traf dreimal und führt mit 15 Treffern vor Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka, der bereits elf Tore auf seinem Konto hat. © Werner Müller

Fußball-Kreisoberliga. Mit einem lupenreinen Hattrick hat Franz Rösner vom LSV Bergen am Sonnabend in seinem Geburtsort seine Anwartschaft auf die Torjägerkanone der Kreisoberliga Westlausitz unterstrichen. Zwischen der 55. und 82. Minute schenkte er Gastgeber Hoyerswerdaer FC vor 89 Zuschauern im Jahn-Stadion die drei Tore ein, darunter zwei verwandelte Elfmeter. David Pohl hatte den LSV in der 40. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, Stefan Koark setzte mit dem 5:0 in der 89. Minute den Schlusspunkt beim dritten Saisonsieg der Bergener, die derzeit mit elf Zählern auf Tabellenplatz zehn stehen.

Der 29-jährige Rösner, bei dem nach eigener Aussage die „Freude am Fußballspielen“ im Mittelpunkt steht, hat daran in dieser Saison offenbar noch mehr Spaß als bisher. Mit seinen 15 Tore erzielte er fast 60 Prozent aller LSV-Tore. Bevor er für Bergen auf Torejagd ging, spielte „Rösse“ bei den drei Hoyerswerdaer Vereinen 1919, FSV und Einheit. Als größten Konkurrenten in der Kreisoberliga hat der Stürmer schon seit einigen Jahren die nur sieben Kilometer entfernten Zeißiger ausgemacht.

Aufstieg in diesem Jahr verpasst

„Auf diese Auswärtsspiele freue ich mich immer besonders“, erklärt Rösner, der mit seinem Team in der Vorsaison in Zeißig mit 1:0 gewann und den Aufstieg in die Landesklasse Ost – übrigens das erklärte Ziel des Torjägers – nur knapp verpasst hat. Damals wurde sein LSV mit 65 Zählern hinter Crostwitz (75) Zweiter. Bei seinen 19 Einsätzen für Bergen traf der Nudelauflauf-Fan 14 Mal ins gegnerische Tor. In dieser Saison hat Rösner diese Marke schon nach neun Spieltagen übertroffen. 2014/15 lief er 25 Mal für Bergen auf und machte 20 Tore.

Apropos Zeißig. Der letzte Vergleich mit dem aktuellen Spitzenreiter endete für Kapitän „Rösse“ und seinem LSV am 1. Oktober mit einer unglücklichen 1:2-Auswärtsniederlage, weil Andreas Kober in der 93. Minute aus dem Unentschieden noch einen Heimsieg für Zeißig gemacht hatte. Am vergangenen Sonnabend war Kober zwar nicht erfolgreich, aber sein SV machte die Gäste vom FV Ottendorf-Okrilla mit 5:0 (3:0) platt. David Schumacher (9.), dreimal Rostam Geso (11., 40., 50.,) sowie Denny Görner (78.) erzielten die Tore vor nur 35 Zuschauern. Andreas Kober und Rostam Geso stehen mit je acht Treffern gemeinsam auf Platz vier der Torjägerstatistik.

Die Zeißiger blieben mit 24 Punkten an der Tabellenspitze, doch auch die beiden Verfolger Königswarthaer SV (20) und SG Motor Cunewalde (16) fuhren drei Punkte ein. Der KSV bezwang den abstiegsbedrohten SV Grün-Weiß Hochkirch vor 80 Fans mit 4:1. Alle Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Oliver Grasse traf in der 49. Minute zum 1:0. Danach waren noch André Zschuppe (73.), Robin Brosam (80.) und Martin Gruhle (84.) für den KSV erfolgreich. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Michael Hobrack in der 82. Minute.

Robert Rüthrich vom SV Königsbrück/Laußnitz, hinter Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka (11 Treffer) Dritter der Torjägerliste, konnte zwar seine Bilanz auf zehn Saisontore verbessern – doch sein Team unterlag am Sonntag beim SV 1910 Edelweiß Rammenau mit 1:2. Dabei hatte Rüthrich die Königsbrücker in der 24. Minute sogar mit 1:0 in Führung gebracht. Doch Paul Groba gelang vor über 100 Zuschauern zunächst der 1:1-Ausgleich (40.), bevor Marco Schlegel den Rammenauern mit dem 2:1 in der Schlussminute den umjubelten zweiten Saisonsieg sicherte. Königsbrück/Laußnitz bleibt als Vierter mit 15 Punkten aber an der Spitze dran.

Die meisten Tore in Wilthen

Die meisten Tore bekamen am vergangenen Wochenende die 136 Zuschauer in Wilthen geboten. Die SG hatte den SV Post Germania Bautzen zu Gast und verlor mit 2:6. Nach 45 Minuten stand es auf dem Hartplatz an der Dresdener Straße noch 2:2. Frank Belger (11.) und Ronny Kebschull (24.) hatten die Hausherren zweimal in Führung gebracht, doch Ronny Zetsch (13.) und Patrick Hoppe (35.) konnten wieder ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel schenkten die Bautzener den SG-Kickern dann noch vier Tore ein. Holger Rinko traf in der 59. Minute zum 3:2, Zetsch (62.) war zum zweiten Mal erfolgreich, bevor auch Rinko ein weiterer Treffer gelang (77.). Marco Müller stellte in der 81. Minute den klaren Endstand her.

Gerade einmal 26 Zuschauer hatten sich im Pulsnitzer Stadion Hempelstraße zum Heimspiel ihres TSV gegen die SG Motor Cunewalde eingefunden und erlebten einen Blitzstart der Gäste. Schon nach zwölf Minuten stand es 2:0 für Cunewalde, nachdem Ondrej Neumann (10.) und Patrick Reise getroffen hatten. Hoffnung keimte bei den Pulsnitzern auf, als André Gretschel kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzte. Dabei blieb es dann allerdings und der abstiegsbedrohte TSV muss nach drei Unentschieden und vier Niederlagen weiter auf seinen zweiten Saisonsieg warten.

