Dreieinhalb Jahre Haft für Betrüger Das Gericht ist überzeugt, dass der Angeklagte als tatkräftiges Mitglied zu einer türkischen Call-Center-Bande gehörte.

© Symbolfoto: dpa

Damit hatte der Angeklagte wohl nicht gerechnet. Nach einem mehrstündigen Prozess wurde der 30-jährige Türke Nebi D. noch am Dienstagabend am Amtsgericht Dresden zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Mann aus Herne gehört nach Überzeugung des Schöffengerichts zu einer professionellen Bande von Betrügern, die vornehmlich aus Call-Centern in der Türkei heraus gezielt ältere Menschen anruft, um ihnen mit Gewinnversprechen oder anderen Tricks das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Mit seinem Strafmaß folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin. Verteidiger Wolf Bonn hatte dagegen eine bewährungsfähige Freiheitsstrafe von unter zwei Jahren gefordert. Der bislang nicht vorbestrafte Mann hatte lediglich zugegeben, im Februar und im Juli 2014 als Kurier 19 500 beziehungsweise 45 000 Euro bei einer 78-jährigen Dresdnerin „abgeholt“ zu haben. Er habe Spiel- und andere Schulden bei einem „Bekannten“ gehabt und sollte diese bei ihm abarbeiten. Jeweils 500 Euro seiner Schulden seien für die beiden Fahrten von seinem Wohnort Herne nach Dresden getilgt worden.

Die Polizei hatte jedoch inzwischen ermittelt, dass der Angeklagte nicht nur Kurier der Bande war, die im Verdacht steht, neben Anruf- auch auf Warenkredit-Betrügereien zu begehen. Auch der mutmaßliche Bandenchef ist inzwischen bekannt – ein Facebook-Freund des Angeklagten. Bei einer Kontrolle im April 2014 wurden im Auto des Angeklagten mehr als 40 000 Euro und einige Goldbarren sichergestellt. In den Besitz solcher Werte kämen nur echte Bandenmitglieder, sagte Richter Arnd Fiedler, der Vorsitzende des Schöffengerichts.

zur Startseite