Dreidimensionale Unterwelt Die Dresdner Ingenieurvermessungsgesellschaft Geokart setzt auf neue Technik. Die macht auch vor dunklen Kanälen nicht halt.

Derzeit arbeiten die Geokart-Mitarbeiter am Altstädter Kanal an der Tolkewitzer Straße. Ingenieur Randolf Gründler setzt dabei den 3-D-Scanner ein. © Sven Ellger

Abwasserkanäle haben für Jörg Rothe eine ganz besondere Ästhetik. Als die Stadtentwässerung Dresden vor zehn Jahren mit der Sanierung des Altstädter Kanals begonnen hat, beging sie Neuland. Der 1899 errichtete Kanal drohte am Terrassenufer einzubrechen. Erstmals wurden glasfaserverstärkte Kunststoffteile eingezogen. Für diese waren genaue Vorgaben erforderlich. Die Geokart Ingenieurvermessungsgesellschaft erhielt 2007 den Auftrag. „Das war unser erstes Projekt mit 3-D-Laserscanning“, erzählt Büroleiter Rothe.

Das schnell blinkende Gerät erfasst Milliarden von Punkten millimetergenau und bildet diese als Punktwolke im Computer ab. Auf dieser Basis werden Modelle und Dokumentationsgrundlagen geschaffen. Historische Anlagen haben oft unterschiedliche Querschnitte, und sie sind selten gradlinig. Die eingezogenen Rohre sollen den ursprünglichen Querschnitt möglichst nur gering einschränken, das heißt, geringste Abweichungen müssen erfasst werden. Geokart arbeitet dabei eng mit den Planungsbüros, den Herstellern der Rohre und den Baufirmen zusammen. Ziel ist es, passgenaue glasfaserverstärkte Teile zu schaffen und diese unterirdisch zu einem Rohrsystem zu verbinden.

Schon im zweiten Jahr hat Geokart einen eigenen 3-D-Laserscanner gekauft. Samt Software und Schulungen kamen so rund 140 000 Euro zusammen. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Inzwischen gilt Geokart als gute Hausnummer in Deutschland. Das Unternehmen ist ein wichtiger Partner der Stadtentwässerung Dresden. „Auch in den nächsten Jahren stehen weitere Sanierungen an“, kündigt Investitions-Chefin Ingrid Hansen an. Geokart erfasst aber auch Abwassersysteme in München, Stuttgart, Nürnberg, Köln, Bonn, Dortmund, Leipzig und anderen deutschen Städten. Neuerdings ist Geokart auch in Luxemburg tätig. Insgesamt hat Geokart bereits 27 Kanalkilometer gescannt und sich vom reinen Vermesser zu einem Planungsbüro entwickelt. Es verstehe sich als Vermittler und Berater, sagt Jörg Rothe.

Am Mittwoch stellte der 42-Jährige zur Dresdner Abwassertagung im Congress Center die Technik vor. Um die Kunden bei schwierigen Entscheidungen besser überzeugen zu können, setzt er nicht nur auf Simulationsmodelle am Computer, sondern auch auf Modelle im Maßstab 1:20 beziehungsweise 1:50. Der Diplom-Ingenieur setzt seinen Ehrgeiz daran, die Technik immer weiterzuentwickeln. In vielen Kanälen ist es sehr eng, manche haben nicht einmal eine Höhe von einem Meter. Weil da der Weg unter Tage ganz schön anstrengend ist, will Geokart die 3-D-Erfassung in Zukunft automatisieren. Rothe liebt es, Sprüche wie „3-D ist für uns keine Unterhaltung.“ „Wir sind total versessen auf Vermessen!“ und „Wir verstehen, was Sie sehen“ zu verwenden.

Da ist sich Rothe mit Geschäftsführer Uwe Tomisch einig. Nach seinem Studienabschluss 1986 arbeitete der heute 55-jährige Tomisch in einem Kombinat und ging für dieses von 1989 bis 1991 nach Russland. Seine dortigen Erfahrungen als Teamleiter machten ihm die Entscheidung zur Selbstständigkeit leichter. Am 1. April 1993 gründete er mit einer Partnerin sein Unternehmen. Inzwischen ist er alleiniger Gesellschafter. Heute beschäftigt er 25 Ingenieure und Techniker sowie zwei Auszubildende. „2016 haben wir einen Umsatz von gut 1,3 Millionen Euro erzielt, der ist hart erkämpft“, sagt Tomisch, dessen Sohn inzwischen ebenfalls im Unternehmen tätig ist .

Auch wenn der Blick in die Unterwelt spektakulär ist, gehört zum Alltag der Vermesser auch die ganz normale Arbeit mit Vermessungsgerät und Latte in der Natur. Geht Tomisch durch die Stadt, sieht er überall Spuren des Wirkens seines Ingenieurbüros. Begonnen hatte es mit dem Bau des heutigen Karstadt-Kaufhauses an der Prager Straße. Bei der Centrum-Galerie war Geokart von Anfang an beteiligt, auch beim späteren Umbau. Die Gestaltung des Altmarkts, die Vorbereitungen für den Jüdenhof am Neumarkt, die Quartiere der CG-Gruppe am Postplatz und am Neumarkt gehören zu den Referenzobjekten, aber auch die neuen Faultürme der Stadtentwässerung. Die Albertbrücke und die Tunnel der Waldschlößchenbrücke seien als Verkehrsprojekte genannt. Die 3-D-Scanner verwendet Geokart auch zur Bauwerksüberwachung.

