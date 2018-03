Dreibeiniger Kochtopf ist das älteste Ausstellungsstück im Heidemuseum

Museumsassistentin Anita Gruner an einem „Multifunktionstisch“: Per Fleischwolf wurde Lungenhaschee erzeugt, in den Schüsseln Geschirr abgewaschen.Foto: Beowulf Kayser

Ein irrer Duft von Hirsebrei und Kohlrüben zieht bis in die zweite Etage des Spremberger Schlosses. Hier köchelt über einer offenen Feuerstelle die karge Mahlzeit für eine hungrige Familie aus der Niederlausitz. „Der stählerne Dreibeiner aus der Zeit um 1850 ist unser ältestes Ausstellungsstück“, berichtet Museumsleiter Eckbert Quast. Mit der Crew des Niederlausitzer Heidemuseums und den aus Kleinmachnow bei Potsdam stammenden Kuratoren Dr. Lothar Binger und Susann Hellemann vom Archiv „Historische Alltagsfotografie“ hat der museale Fachleiter die erste Sonderausstellung 2018 ins Spremberger Schloss gebracht: „Küchenleben. Eine Zeitreise durch die Küchen verschiedener Epochen“ verspricht noch bis zum 15. April Spannung rund um den ehemals wichtigsten Raum eines Hauses. In zwei Räumen und auf 70 Quadratmetern können die Besucher durch fünf verschiedene Stationen wandern: Zehn Vitrinen, 37 Schautafeln und über 200 Einzelexponate geben Auskunft, wie es sich mit der Küche im Mittelalter, zur Jahrhundertwende, in der Zeit von 1930 bis 1945 und danach ab 1960 bis zur Gegenwart verhielt. Die Ausstellungspalette reicht von der mittelalterlichen Feuerstelle bis zu den Arbeiterwohnküchen um 1900, von sogenannten „Kriegsküchen“ und Einbauküchen vor über 60 Jahren bis zu den modernen Küchen der Gegenwart.

„Gegessen wird in der Küche“ verrät ein sinniger Spruch. „Aber das war ja damals nicht alles“, erzählt Museumschef Eckbert Quast. Die Küche war besonders nach der Jahrhundertwende ein Raum für alle und für alles. Hier wurde gekocht, gegessen und geputzt sowie gespielt, gefeiert, Radio gehört und gelesen. Die Kinder wurden in der Küche gebadet und machten hier ihre Schularbeiten; die Frauen strickten und häkelten und die Männer trafen sich zur Skatrunde. Noch heute erinnern die ausgestellten Küchengeräte, Kochmaschinen, Pflege- und Reinigungsmittel sowie die damaligen Nahrungsmittel an vergangene Küchenzeiten – ein Wiedersehen mit ATA, Fit und IMI, dem alten Brenneisen für die Locken oder der „Flotten Lotte“.

Auch Henriette Dietrichs „Original-Kochbuch“ und die „1 200 Hausfrauen-Kniffe“ fehlen nicht. Da wundert man sich über „Garnierte Fliegenpilze“ oder die gespickte „Würfelsuppe mit Speck“, auch über die App, die aktuell anzeigt, wenn der Kühlschrank der Moderne einmal leer ist. Außerdem lernen die Besucher sechs Kategorien von Menschen unserer Wohlstandsgesellschaft kennen – von den „Leidenschaftslosen“, „Gehetzten“ und den „Gesundheitsidealisten“ bis zu den „Multioptimalen“, „Maßlosen“ und „Nestwärmern“.

„Küchenleben ...“ – Niederlausitzer Heidemuseum im Schloss Spremberg (Schloßbezirk 3), bis 15. April, geöffnet Di-Fr 9-17 Uhr, Sa/So/feiertags 14-17 Uhr, Eintritt drei Euro (ermäßigt zwei Euro)

