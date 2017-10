Drei wollen auf den Thron Weinkönigin-Bewerbertest mit Kichern: Eine ist Tourismusexpertin, die Zweite kennt Erreger, die Dritte liebt Kochen.

Sie schielen auf die Krone: Maria Czerch aus Neusörnewitz, Maria Lehmann aus Diesbar-Seußlitz und Katrin Hecht aus Großenhain (v.l.). Jede will am 4. November die neue Sächsische Weinkönigin werden. © Norbert Millauer

Ginge es nach der Haarfarbe, könnten die drei Damen auch die ausgesuchten Finalistinnen von Germanys Next Topmodel sein. Eine Blondine, eine Brünette und das Mädchen mit den natürlichen dunkelblonden Haaren – das sorgt für Abwechslung auf den Fotos. Wenn der Weinbauverband Sachsen seine Königin sucht, geht es aber anders als bei Heidi Klum nicht nur ums Aussehen. Die Hoheit soll auch etwas im Kopf haben. Vor allem Wissen über den sächsischen Wein.

Wie es darum bei den diesjährigen Bewerberinnen bestellt ist, hat eine Jury aus über 20 Männern und Frauen diese Woche auf der Radebeuler Hoflößnitz getestet. Ehrenpräsidenten, Sponsoren und sogar Landrat Arndt Steinbach. Die große Weinköniginnenwahl findet zwar erst am 4. November statt. Doch die Fachbefragung vom Mittwochabend fließt schon zu 50 Prozent in die Entscheidung ein.

Vor dem Wissenstest müssen die Drei aber dennoch erst einmal zum Fotoshooting und gut wirken. Das erste mal vor den Fotografen. Dabei wird gekichert. Sehr viel gekichert. Am lautesten von Maria Lehmann. Die Blondine aus Diesbar-Seußlitz ist mit Abstand die größte und dominanteste. „Das geht ganz schön auf die Oberschenkel“, stöhnt die 28-Jährige, nachdem sie wiederholt in die Knie gehen muss, damit alle Köpfe halbwegs auf einer Höhe sind. „Das hast du davon, wenn du so groß bist“, stichelt Maria Czerch aus Neusörnewitz.

Werden da schon die Krallen zwischen den Konkurrentinnen ausgefahren? Die Dritte im Bunde hält sich lieber zurück. Katrin Hecht aus Großenhain lächelt brav in die Kameras. Und für das Fotoproblem hat die Größte in der Gruppe auch schon eine Lösung: Die anderen beiden sollen gefälligst beim nächsten Mal höhere Schuhe anziehen.

Gemeinsame Bilder von den dreien wird es öfter geben. Denn soviel steht jetzt schon fest: Rausfliegen kann bei der Wahl keine. Es werden ja auch zwei Prinzessinnen gebraucht. Aber eben nur eine Weinkönigin von Sachsen. Eine, die einiges drauf haben muss. Die Kombination aus Fachwissen und Präsentation soll stimmen, sagt Lars Klitzsch, Vorstandsvorsitzender des Weinbauverbands Sachsen. „Die Weinkönigin muss auch eine unterhaltende Persönlichkeit haben.“

Maria Czerch, dunkelbraune Haare, weißes Kleid mit Pflanzenranken, tritt als Erste vor die Jury. Die 28-Jährige ist eine alte Bekannte. Schon mehrmals hat sie sich um den Titel beworben. Beim dritten Anlauf soll es jetzt klappen. Sie stammt aus der Oberlausitz, lebt seit zwölf Jahren im Elbland. Mit der Sächsischen Weinstraße kennt sie sich besonders gut aus. Als Projektmanagerin ist sie beim Tourismusverband Sächsisches Elbland für genau dieses Gebiet zuständig. Da liegt es nahe, dass die Neusörnewitzerin ihren selbst gewählten Fachvortrag zur Weinstraße hält und mit Wissen richtig glänzt. Nur bei der Frage, was ein Winzer unter dem Begriff Verrieselung versteht, muss sie passen.

Danach ist Katrin Hecht dran, die als Einzige keine Pumps, sondern Schnürschuhe trägt. Erst im Februar nach Großenhain gezogen, kommt sie noch ins Stocken, wenn es darum geht, alle Orte an der Sächsischen Weinstraße aufzuzählen. Dafür hat die studierte Agrarwissenschaftlerin mit Masterabschluss viel Fachwissen zur Landwirtschaft parat. Ihren Vortrag hält sie über Xylella fastidiosa, ein Erreger der Nutzpflanzen befallen kann. Die Winzer fragen dazu lieber nicht genauer nach. Wollen aber wissen, woher der Name Traminer kommt, was man im Weinberg unter einem Auge versteht und wo die Weinbergkirche steht. Viele Fragen und so viele Augen, die auf sie schauen. Katrin Hecht macht das noch verlegen.

Bei Maria Lehmann ist das anders. Die blonde Versicherungsberaterin im bordeauxroten Kleid ist alles andere als schüchtern. Vielleicht, weil sie das ganze Prozedere schon kennt. Im letzten Jahr hatte sie bereits auf die Krone geschielt, ging als Vierte aber leer aus. Ihr Mann und Schwiegervater haben ein Weingut in Diesbar-Seußlitz. Sie selbst liebt es, zu kochen und zu backen. In ihrem Fachvortrag geht es aber um ein anderes Thema. Sie referiert zur Korkenherstellung.

Am Ende sind alle drei recht zufrieden mit ihrer Leistung. Lachen und kichern wieder. Und haben den 4. November im Kopf. Dann liegt es am Publikum zu entscheiden, welche am besten als Weinkönigin geeignet ist.

