Drei Wochen länger im Gefängnis

Weißwasser. Marcel W.* aus Weißwasser sitzt seit dem 25. November 2017 wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe für 120 Tage in der Justizvollzugsanstalt Görlitz ein. Nun werden es noch ein paar Tage mehr. Der 33-Jährige musste sich jetzt vor dem Schöffengericht in Weißwasser verantworten, wurde Amtsrichter Ralph Rehm aus der JVA Görlitz vorgeführt. Marcel W. wird vorgeworfen, um den 1. April 2014 herum einer Drogensüchtigen in Bad Muskau einen Flachbildfernseher im Wert von 161 Euro abgeschwatzt zu haben – mit dem Versprechen, ihr dafür ein Gramm Crystal zu liefern. Den Fernseher nahm er mit, die Drogenlieferung blieb aus. Zudem soll er in ein Drogengeschäft verwickelt gewesen sein: Am 6. März 2014 schleuste eine in Dresden lebende Tschechin über den Bahnhof Taubenheim 24 Gramm Crystal und 96 Gramm Marihuana ein. Der Gesamtwert der Ware belief sich auf 1000 Euro. Bei der Einfuhr wurde die Tschechin von der Zollfahndung kontrolliert und flog auf. Sie gab an, dass der Angeklagte sich finanziell an der Kaufsumme beteiligt habe.

Nicht zuletzt wurde Marcel W. zur Last gelegt, am 8. August 2015 bei einer Veranstaltung der Caritas in Weißwasser an der Uhlandstraße einen Teleskopschlagstock bei sich getragen zu haben – eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes. Ihn bei Versammlungen oder auf öffentlichen Veranstaltungen mitzuführen, ist eine Straftat.

Die Angelegenheit mit dem Flachbildfernseher blieb in der Verhandlung undurchsichtig. Aufgetaucht war das auf ohnehin „unerlaubtem Geschäftsvorteil“ beruhende Tauschgeschäft „Flachbildfernseher gegen Crystal“ nur in einer früheren Verhandlung gegen Marcel W. Das stand damals aber nicht zur Anklage. Die Drogensüchtige aus Bad Muskau hatte es als Zeugin nur erwähnt. Der Rest blieb spekulativ und ist lange her. Der Staatsanwalt regte an, den Anklagevorwurf einzustellen. Das Schöffengericht folgte diesem Antrag.

Wesentlich spannender wurde es beim Anklagevorwurf der unerlaubten Einfuhr von Drogen aus Tschechien. Dazu ließ Marcel W. über seinen Anwalt wissen, von diesem nichts gewusst und nie etwas gehört zu haben. Die Tschechin, die Licht ins Dunkel hätte bringen können, musste als Zeugin ausgeladen werden, weil durch die Staatsanwaltschaft Bautzen das Hauptverfahren gegen sie noch immer nicht eröffnet ist. Ihr Dresdener Anwalt teilte mit, dass sie von ihrem Aussagerecht Gebrauch machen werde und die Ladung nach Weißwasser wurde deshalb aus rechtlichen Gründen aufgehoben.

Der Zeuge von der Zollfahndung hatte die Tschechin, nachdem sie ertappt worden war, in Taubenheim als Beschuldigte vernommen. Was er sagte, war glaubhaft, aber für das Schöffengericht nicht verwertbar. Demnach hatte die Beschuldigte zugegeben, das Crystal und Marihuana wie angeklagt eingeschleust zu haben. Sie kannte den Verkäufer in Tschechien bereits. An den Kosten von 1000 Euro soll Marcel W. anteilig beteiligt gewesen sein. Die Drogen sollten in Weißwasser gewinnbringend weiterveräußert werden. Diese Aussage des Zollfahnders wurde gehört, blieb aber unverwertbar für die Urteilsfindung gegen Marcel W., weil die Tschechin persönlich nicht vernommen werden konnte.

Immerhin die Sache mit dem Teleskopschlagstock war eindeutig. Zum Zeitpunkt August 2015 trug der Angeklagte unter Drogeneinfluss zur Selbstverteidigung einen Schlagstock bei sich. So auch beim Caritas-Fest. Dort wollte er Angehörige aufsuchen. Vor der Caritas allerdings bekam er drogenbedingt Kreislaufprobleme und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Weißwasser gebracht. Dort warf er den Teleskopschlagstock in den Mülleimer, wo ihn schließlich die Polizei fand und die Sache damit ins Rollen kam. Marcel W. ist bereits 13-mal im Bundeszentralregister seit 2001 vornotiert, aber nicht einschlägig.

Übrig blieb bei dieser Schöffenverhandlung also nur noch der Vorwurf des Führens einer verbotenen Waffe. Zur unerlaubten Drogeneinfuhr stand Aussage gegen Aussage. Denn die Tschechin als Hauptzeugin erschien, wie vorstehend geschildert, nicht. Der Teleskopschlagstock wurde bei der Urteilsfindung unter Berücksichtigung des letzten Verfahrens schließlich in das letzte Urteil gegen Marcel W. einbezogen. Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen Führens einer verbotenen Waffe zu einer Gesamtgeldstrafe von 140 Tagessätzen. Was im Klartext heißt: Marcel W. muss 20 Tage länger in der JVA bleiben. Wenn er sich dort aber um Arbeit bemüht, kann er die Haft verkürzen. Anschließend wird er sich in einem Förderprojekt des Jobcenters um eine persönliche Rehabilitation bemühen. Die war ihm schon einmal zugesagt worden.

*Name geändert

