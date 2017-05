Drei Wildunfälle an einem Tag

Sebnitz. Ein 69-jähriger Radfahrer befuhr Donnerstagvormittag die Tannertstraße in Richtung Friedhofstraße. Auf der Gefällestrecke kam er zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Tharandt. Am Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer (61) bei einem Zusammenstoß mit einem Chevrolet auf der S 194 zwischen Tharandt und Grumbach schwer verletzt worden. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Fußgänger zur Unfallzeit entlang der Straße unterwegs war. Er befand sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort.

Wildunfälle in Sebnitz

Sebnitz. Dreimal kollidierten Autofahrer am Donnerstag mit Tieren. Der Fahrer (26) eines VW Polo befuhr am Abend die S 154 zwischen Bad Schandau und Sebnitz. Kurz vor dem Ortseingang Sebnitz rannte plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier starb. Am Polo entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Nur eine Stunde später ereignete sich auf der Strecke ein weiterer Wildunfall. Ein 23-jähriger VW Golf-Fahrer stieß kurz nach dem Ortsausgang Mittelndorf mit einem Reh zusammen. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen auf der Kirnitzschtalstraße. Der Fahrer (21) eines VW Golf war zwischen Hinterhermsdorf und Bad Schandau unterwegs, als ein Reh seinen Weg kreuzte. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am VW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.