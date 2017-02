Drei weitere Grippe-Tote in Dresden Die Influenza-Welle bringt ein weiteres Problem mit sich: Die Blutkonserven werden knapp.

Die Grippewelle hat in Dresden bislang vier Todesopfer gefordert. Nachdem ein 86-jähriger Mann bereits Anfang Januar an einer Lungenentzündung infolge einer Influenza-Erkrankung starb, bestätigt das Gesundheitsministerium nun drei weitere Todesfälle. Insgesamt haben sich in diesem Winter schon mindestens 1 000 Menschen in der Stadt mit dem Virus infiziert – deutlich mehr als letztes Jahr. Sachsenweit ist die Zahl der Grippetoten auf 16 gestiegen. Der Altersschnitt der Opfer liegt bei 84 Jahren, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Beim Dresdner Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden nun die Konserven knapp. Denn viele Spender sind krank. „Wir brauchen vor allem die Gruppe Null negativ“, sagt Sandy Dobberstein. Diese ist so wichtig, weil sie sich mit den anderen Blutgruppen vertrage und universell einsetzbar ist. Optimal sei es nicht, aber der Dienst müsse nun Blut aus anderen Bundesländern zukaufen. Eine Entspannung an der Grippefront sei nicht absehbar, sagt Dobberstein und ruft gesunde Dresdner zum Spenden auf. (SZ/sr)

