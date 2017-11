Drei Weihnachtsmärkte am Heiligabend geöffnet Während sonst fast alle Geschäfte geschlossen bleiben, läuft dort der Betrieb bis 14 Uhr.

Der Striezelmarkt hat am Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. © René Meinig

Wer wirklich noch Geschenke in allerletzter Minute einkaufen möchte, muss dieses Jahr auf drei Weihnachtsmärkte in der Innenstadt zurückgreifen. Sie sind die einzigen, die am Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet haben. Neben dem Striezelmarkt sind das der Weihnachtsmarkt rund um die Frauenkirche sowie der Romantische am Residenzschloss.

Da der Heiligabend dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, gelten eingeschränkte Ladenöffnungszeiten. Supermärkte und Discounter dürfen danach bis zu drei Stunden öffnen. Doch die meisten haben bereits erklärt, dass ihre Filialen am 24. Dezember geschlossen bleiben werden, damit die Mitarbeiter das Weihnachtsfest in Ruhe begehen können. Neben Aldi, Lidl, Penny und Kaufland hat nun auch der Konsum mitgeteilt, dass seine Märkte am Heiligabend nicht geöffnet sind. Selbstständige Kaufleute im Rewe-Netz können selbst entscheiden, ob sie für drei Stunden öffnen, ebenso die weitestgehend von Selbstständigen geführten Edeka-Märkte. Auch die großen Einkaufspassagen wie die Altmarktgalerie, die Centrum-Galerie oder Karstadt bleiben geschlossen. In ihnen gibt es zwar auch Lebensmittelmärkte, doch die hätten kein Interesse signalisiert zu öffnen.

Auch Läden, die ansonsten sonntags öffnen dürfen, müssen am Heiligabend geschlossen bleiben, wenn ihr Sortiment nicht Lebens- und Genussmittel, Bäckereiprodukte, Weihnachtsbäume oder Blumen umfasst, sagt ein Sprecher des Einzelhandelsverbandes.

So steht einem entspannten Heiligabend in diesem Jahr zumindest einkaufstechnisch nichts im Wege. Wem es nicht gelungen ist, genügend Lebensmittel einzukaufen, kann auf Restaurants ausweichen. Doch viele von ihnen haben für die Weihnachtsfeiertage volle Bestellbücher.

Die zahlreichen anderen Weihnachtsmärkte im Zentrum, wie der im Stallhof oder der Augustusmarkt auf der Hauptstraße, öffnen wie in den vergangenen Jahren meist nur bis zum 23. Dezember. Denn auch ihre Händler und Verkäufer wollen das Fest gemeinsam in Ruhe mit der Familie verbringen.

