Drei Verletzte nach Wendemanöver auf B 172 Zwischen Pirna-Sonnenstein und Krietzschwitz will ein Fahranfänger einen Stau umfahren. Das ging schief.

Die B 172 war stundenlang blockiert.

Die Front des Renault ist zertrümmert.

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.

Drei Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt.

Drei Verletzte und 12 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagabend. Auf der B 172 zwischen Krietzschwitz und Pirna-Sonnenstein hatte es nach einem Wendemanöver gekracht. Nach ersten Informationen hat ein 28-jähriger BMW-Fahrer gegen 18.45 Uhr in Höhe eines Wirtschaftsweges auf einem Platz neben der Fahrbahn gewendet. Grund war der Stau auf der B 172 Richtung Dresden. Nach dem Wendemanöver bog der Fahranfänger, der seit September den Führerschein hat, auf die B 172 Richtung Königstein ab, übersah dabei offenbar einen Renault Megane (Fahrer 76 Jahre), der aus Richtung Pirna herannahte. Der 76-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Renault stieß noch gegen einen VW Passat, der im Stau stand. Dessen Fahrerin (53 Jahre alt) wurde leicht verletzt. Der BMW schleuderte in den rechten Straßengraben und kam an einem Zaun zum Stehen. Der Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall offenbar schwer verletzt. Die Feuerwehren von Pirna-Neundorf und der Hauptwache Pirna waren im Einsatz. Die Kameraden sicherten und leuchteten die Unfallstelle aus. Sie beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten. Die B 172 war zur Unfall-Aufnahme und während der Bergung der Fahrzeuge bis gegen 20:45 Uhr voll gesperrt.

Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 2 weiter Skoda aufgebrochen Sebnitz. Ein rabiater Dieb war in der Nacht zu Sonnabend in Sebnitz unterwegs. Auf der Lange-Straße schlug er bei einem Skoda Rapid eine Seitenscheibe ein. Anschließend baute er das Radio im Wert von 600 Euro aus und verschwand damit. Wechselgeld und Zigaretten gestohlen Bärenstein. Einbrecher haben im Altenberger Ortsteil Bärenstein Beute gemacht. In der Nacht zu Sonnabend hebelten sie die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts auf und durchsuchten anschließend den Kassenbereich. Aus diesem stahlen sie Zigaretten und das in der Kasse befindliche Wechselgeld. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro.

