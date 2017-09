Drei Verletzte nach Unfall an der A 4

Vermissten wohlbehalten gefunden Kamenz. Ein Fährtenhund der Polizeidirektion Görlitz hat am Sonntagnachmittag in Kamenz einen gesuchten Mann wohlbehalten gefunden. Der 52-Jährige hatte seine Betreuungseinrichtung an der Franz-Mehring-Straße in unbekannte Richtung verlassen. Da der Mann offenbar orientierungslos ist, war Eile geboten. Schäferhund Bronko erschnüffelte die Spur des Gesuchten und dirigierte seinen Leinenführer zur Hoyerswerdaer Straße. Dort befand sich der 52-Jährige. Eine Streife brachte ihn wohlbehalten zu seinem Heim zurück

Transporter gestohlen Siebitz. In der Nacht zu Montag haben Diebe in Siebitz einen gelben VW Caddy gestohlen. Der Transporter parkte auf einem Grundstück an der Kamenzer Straße und war auf die amtlichen Kennzeichen BZ AS 100 zugelassen. Den Zeitwert des elf Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 4 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unter Drogeneinfluss gefahren Bautzen. Berauscht fuhr ein 43-Jähriger am Sonntagmittag mit einem Audi durch Bautzen. An der Gerberstraße geriet er in eine Polizeikontrolle. Ein Schnelltest verriet, dass er wahrscheinlich Crystal konsumiert hatte. Die Polizisten veranlassten auch eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht nach der Analyse bestätigen, erwarten den Mann ein Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister in Flensburg.

Das Tor durchbrochen Sdier. Diebe haben in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag einen VW Crafter vom Gelände des Wasserwerks in Sdier gestohlen. Um an die Zündschlüssel zu gelangen, waren die Täter in das Gebäude eingebrochen. Mit dem Transporter im Wert von rund 54 000 Euro durchbrachen sie anschließend das Hoftor des Areals und rasten davon. Nach dem drei Jahre alten Bulli mit den amtlichen Kennzeichen BZ KW 5000 wird international gefahndet.

Nach Reifenplatzer verunglückt Bautzen. Nach einem Reifenplatzer kam es am Sonntagabend zu einem Unfall auf der A 4 bei Bautzen. Ein Lkw hatte dadurch Reifenteile verloren. Ein 19-jähriger VW-Fahrer konnte in der Dunkelheit den Karkassestücken nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er überfuhr die Gummistücke und blieb anschließend selber liegen. Schaden: rund 2 000 Euro.